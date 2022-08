Quel âge les sonneries Nokia sont nées

Le compte Twitter @ringtonebangers s’engage à maintenir le répertoire de tonalités téléphoniques d’André Louis, un référentiel de logiciels téléphoniques, de banques de sons, de sonneries et d’effets audio d’une époque révolue. Presque.

Il existe une culture de la sonnerie du milieu des années 90 au début des années 2000 qui fascine les jeunes d’aujourd’hui. Parmi eux, Fusoxide, un musicien écossais de 20 ans. « J’adore le son des vieilles sonneries, en partie à cause de la nostalgie et en partie parce que je pense que ce sont de véritables joyaux sous-estimés », a-t-il déclaré sur The Verge. Pour cette raison, il a donné naissance au compte Twitter @ringtonebangers, qui, avec d’autres tels que @OldPhonePreserv, s’est engagé à maintenir le répertoire des tonalités téléphoniques d’André Louis, une archive de logiciels pour téléphones, banques de sons, sonneries et effets audio de une époque désormais révolue. Ou presque : de jeunes artistes comme Rebecca Black, à l’avant-garde du support au projet Fusoxide, démontrent à quel point les anciennes sonneries de téléphones portables sont toujours séduisantes et s’intègrent parfaitement dans la musique d’aujourd’hui.

La formation de ce type de culture remonte au milieu des années 90 avec le Nokia Tune, tiré de la chanson « Gran Vals » du guitariste classique Francisco Tárrega. Un son devenu rapidement iconique. Timo Anttila, l’un des premiers compositeurs internes de Nokia, a déclaré à The Verge que « tout à coup, tout le monde a eu son téléphone et a voulu avoir ses propres sonneries et images d’arrière-plan ». La véritable percée a eu lieu en 2002, lorsque Nokia a lancé la première sonnerie polyphonique au monde. Ses mélodies sont devenues omniprésentes dans la vie quotidienne des gens et ont pris un nouveau sens en tant que forme d’expression personnelle.

Ce désir a conduit à la formation d’une équipe Nokia dédiée exclusivement au son, qui comprend des compositeurs du calibre de Hannu af Ursin et Henry Daw, Aleksi Eeben, Markus Castrén, le susmentionné Timo Anttila, ainsi que des entrepreneurs tels que Ian Livingstone et Noa Nakaï. Anttila déclare qu’en 2005, partout où il allait, il pouvait entendre une sonnerie qu’il avait composée ou avec laquelle il avait collaboré. Une croissance progressive qui, dans les années suivantes, a amené d’autres artistes et professionnels, tels que Brian Eno (compositeur du thème Windows 95), Kruder & Dorfmeister, Ryuichi Sakamoto, Alison Craighead et Jon Thomson. Bref, une véritable industrie s’est créée, puis est arrivée à un niveau amateur : beaucoup se souviendront d’avoir payé des amis ou des connaissances pour avoir leur propre sonnerie Nokia personnalisée.

Selon la célèbre critique culturelle Geeta Dayal, cette sous-culture des sonneries Nokia continue de survivre dans la technologie musicale d’aujourd’hui. « Pour moi, TikTok est comme les nouvelles sonneries », déclare Dayal. « Les chansons sur TikTok deviennent très rapidement des mèmes… une vieille chanson que les gens ont oubliée redevient soudainement super chaude, grâce à TikTok… d’une certaine manière, c’est comme de nouvelles signatures sonores. » En parlant de technologie et de musique, il est impossible de ne pas mentionner également les jeux vidéo. Les chansons tirées des anciennes gloires de Nintendo, comme Metroid et Zelda, ont dû faire face aux mêmes défis que les sonneries de téléphones portables avant de devenir emblématiques. Sans surprise, certains professionnels qui font partie de l’équipe son de Nokia ont ensuite travaillé sur le secteur sonore des titres de jeux vidéo : un exemple peut être Livingston et sa contribution à Forza Horizon 5 et pour plusieurs chapitres de la série stratégique Total War.

Les sonneries actuelles d’aujourd’hui ont un impact différent et sont basées sur des concepts tout aussi différents. Au début des années 2000, il y avait le désir d’avoir des sons uniques et personnels dans votre téléphone, maintenant le mode silencieux est le maître. Et lorsqu’il n’est pas actif, une certaine homologation des sons est évidente, selon la marque de téléphone mobile utilisée. Pendant ce temps, l’ancienne équipe de Nokia s’étonne qu’il y ait toujours de l’intérêt pour leur travail. Après tout, on parle d’une parenthèse importante de la musique électronique, redécouverte seulement récemment grâce aux jeunes générations d’artistes.