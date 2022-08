Le juge donne à Elon Musk l’accès aux données de comptage des bots d’un ancien dirigeant de Twitter

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Jusqu’à présent, on aurait dit que Twitter avait fait son chemin dans la procédure judiciaire contre Elon Musk, mais l’homme le plus riche du monde vient d’avoir une bonne nouvelle et un peu de mauvaise, après que le juge a ordonné à la plateforme de remettre des documents de son ancien chef de produits grand public relatifs aux méthodes d’analyse des faux comptes. L’équipe de Musk avait demandé des documents à 22 personnes ; le juge n’a accordé l’accès qu’à un seul.

Le cœur de l’argument de Musk contre Twitter, et la raison pour laquelle il s’est retiré de l’accord de 44 milliards de dollars, est son affirmation selon laquelle la société ment sur le nombre de faux comptes/bot/spam qui peuplent le site. Il dit que le chiffre est inférieur à 5% tandis que Musk affirme que le chiffre est plus proche de 20%.

Les avocats de Musk avaient précédemment demandé au juge chargé de l’affaire de remettre les noms des employés qui évaluent le nombre de bots sur Twitter. Mais il n’a renoncé qu’aux noms des « gardiens des archives » qui ne sont pas aussi familiers avec les données.

Cette semaine, l’équipe de Musk a demandé des documents à 22 autres employés de Twitter qui, selon elle, détiennent des informations sur les méthodes de comptage des bots de l’entreprise. La juge Kathaleen St. J. McCormick de la Cour de la chancellerie du Delaware a refusé l’accès à tous sauf un; l’exception étant l’ancien responsable des produits de consommation de Twitter, Kayvon Beykpour, qui a été licencié en mai.

Selon Reuters, les avocats de Musk ont ​​décrit Beykpour comme étant « le plus intimement impliqué dans » le processus d’analyse des numéros de compte de spam. Il a rejoint Twitter en 2015 lors de l’acquisition de l’application vidéo en direct Periscope, désormais abandonnée. Beykpour a gravi les échelons jusqu’à un poste de direction principalement responsable de l’expansion de la base d’utilisateurs de Twitter à travers de nouveaux domaines de produits avant d’être licencié de manière inattendue par le PDG Parag Agrawal il y a trois mois.

La vérité est que ce n’est pas comment et quand j’ai imaginé quitter Twitter, et ce n’était pas ma décision. Parag m’a demandé de partir après m’avoir fait savoir qu’il voulait emmener l’équipe dans une direction différente. – Kayvon Beykpour (@kayvz) 12 mai 2022

De nombreux experts pensent que Twitter pourrait l’emporter lorsque le procès complet contre Musk commencera le 17 octobre. Le juge avait précédemment accordé sa demande pour qu’un procès accéléré ait lieu cette année au lieu de 2023.

Musk a récemment déclaré qu’il achèverait l’acquisition de Twitter au prix initial de 44 milliards de dollars s’il montrait précisément comment il comptait le nombre de faux comptes sur la plateforme. Il a même défié Agrawal à un débat sur la question.

Oui. Dans le cas (espérons-le peu probable) où Twitter force la conclusion de cet accord * et * certains partenaires constructeurs financiers ne se présentent pas, il est important d’éviter une vente d’urgence des actions Tesla. – Elon Musk (@elonmusk) 10 août 2022

Il semble que l’homme le plus riche du monde ne soit pas aussi confiant qu’il gagnera le procès qu’il le prétend. Twitter veut le forcer à acheter l’entreprise, et Musk a vendu 7,92 millions d’actions Tesla d’une valeur de 6,9 ​​milliards de dollars pour aider à financer un accord forcé si l’un de ses partenaires constructeurs financiers ne parvient pas à se concrétiser.