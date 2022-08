Voici BRILLO, le robot napolitain qui parle et prépare des cocktails

BRILLO (Bartending Robot for Interactive Long Lasting Operations) a été développé par une équipe de scientifiques de l’Université Federico II de Naples en collaboration avec PRISCA Labs et Totaro Automazioni.

Après le robot qui construit les voies ferrées au Japon et les chiens robots utilisés pour les patrouilles aux États-Unis, le robot barman vient d’Italie. Son nom est BRILLO (Bartending Robot for Interactive Long Lasting Operations) et a été développé par une équipe de scientifiques de l’Université Federico II de Naples en collaboration avec PRISCA Labs et Totaro Automazioni. Cette dernière est une société italienne spécialisée dans les machines pour les lignes d’assemblage alimentaire.

BRILLO pourrait déranger au premier coup d’œil, malgré son visage semblable à celui de l’homme : il a de longs bras métalliques à travers lesquels créer les cocktails requis, tandis que l’esthétique fait un clin d’œil au vintage, comme en témoignent le gilet bleu et le nœud papillon rouge. . Un mélange particulier d’éléments, qui n’affecte cependant pas son fonctionnement, basé sur des algorithmes d’apprentissage automatique. Ceux-ci permettent à BRILLO d’acquérir de l’expérience dans la préparation des boissons et de mémoriser les goûts des clients. Il peut même parler et plaisanter s’il est d’humeur.

L’objectif de l’Université de Naples, PRISCA Labs et Totaro n’est pas de créer une simple machine pour préparer des boissons, mais « d’imiter les aspects sociaux importants du travail d’un barman ». Silvia Rossi, professeur et chercheuse en chef à PRISCA Labs, a déclaré à CNBC Make It.

Le développement de BRILLO a commencé en 2020. Dans les deux années qui ont suivi, l’apprentissage de l’algorithme a été central, de manière à permettre au robot-barman « d’étudier le visage et les schémas vocaux d’un client afin d’apprendre, en temps réel » . Cela permet à BRILLO d’être conscient de l’humeur de la personne avec qui il interagit et d’initier une interaction basée sur ce qu’il a appris. C’est un défi très complexe, étant donné que, en général, les gens sont réticents à converser avec des robots. Pour cette raison, il sera difficile de rencontrer BRILLO dans les clubs italiens. Pour le moment, il existe « à des fins de recherche uniquement », a souligné le professeur Rossi. « Il y a aussi des problèmes très difficiles du point de vue de la vie privée et de l’éthique, nous voulons donc nous en occuper [di quello] ».