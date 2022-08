On sait enfin pourquoi l’étoile Bételgeuse s’est mystérieusement assombrie

Le phénomène inattendu a été clarifié par une équipe internationale d’astronomes qui a utilisé les données du télescope spatial Hubble de la NASA pour comprendre ce qui s’est passé dans la constellation d’Orion.

Qu’est-il arrivé à l’étoile Bételgeuse ? Et pourquoi est-il mystérieusement devenu noir ? Depuis fin 2019, c’est-à-dire depuis que la supergéante rouge a alerté les scientifiques sur la baisse soudaine et inattendue de sa luminosité, beaucoup se sont demandé ce qui se passait dans la constellation d’Orion dont Bételgeuse fait partie et où la supergéante continuait de s’affaiblir dans le les mois suivants, jusqu’à perdre, en février 2020, environ les deux tiers de sa luminosité normale vue de la Terre. Depuis lors, les scientifiques qui ont étudié la gradation anormale ont formulé plusieurs hypothèses, mais ce n’est que maintenant, grâce aux données du télescope spatial Hubble de la NASA, qu’une équipe internationale d’astronomes a réussi à déterminer ce qui s’est passé.

Analyser ces données, ainsi que celles de nombreux autres observatoires, dont celles de l’observatoire robotique STELLA situé à Tenerife, en Espagne, le Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph (TRES) de l’observatoire Fred L. Whipple dans le sud de l’Arizona et le vaisseau spatial solaire Terrestrial Relations de la NASA Observatoire (STEREO-A), les chercheurs ont conclu que la supergéante rouge Bételgeuse avait subi une énorme explosion d’une partie de sa surface, produisant une éjection géante de matière dans l’espace. Cette matière, en se refroidissant, s’est interposée entre nous et l’astre, l’obscurcissant et provoquant la baisse de luminosité.

Illustration de la séquence d’événements ayant conduit au black-out de Bételgeus / NASA

Pour les chercheurs, qui ont décrit le phénomène dans un article préimprimé sur arXiv acceptée pour publication dans The Astrophysical Journal, Bételgeuse se remet encore de ce bouleversement catastrophique. « Nous n’avons jamais vu une énorme éjection de masse de la surface d’une étoile, bien qu’il y ait encore quelque chose que nous ne comprenons pas complètementA déclaré dans un communiqué publié par la NASA, le professeur Andrea Dupree, astrophysicien au Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Massachusetts, et premier auteur de l’étude. Bételgeuse continue de faire des choses très inhabituelles en ce moment ; l’intérieur est une sorte de rebond« .

Ce qu’il a observé, a ajouté Dupree, est quelque chose de jamais vu auparavant. « C’est un phénomène totalement nouveau que nous pouvons observer directement, en résolvant les détails de la surface avec Hubble. Nous observons l’évolution stellaire en temps réel« .

Selon les astronomes, un panache convectif, large de plus d’un million de kilomètres, bouillonnant des profondeurs de l’étoile a probablement provoqué l’énorme explosion, qui s’est produite entre janvier et mars 2019. « Cela a produit des chocs et des pulsations qui ont fait exploser une partie de la photosphère, laissant l’étoile avec une grande surface froide sous le nuage de poussière produit par le morceau de photosphère refroidissant.« .

D’une masse égale à plusieurs fois notre Lune, la partie de la photosphère éjectée dans l’espace s’est ensuite refroidie pour former un nuage de poussière qui a bloqué la lumière de l’étoile vue de la Terre.

L’assombrissement, qui a commencé fin 2019, a duré quelques mois, était facilement perceptible depuis la Terre, évident à travers les observatoires et les télescopes. Ces données ont également montré que la couche externe de l’étoile est revenue à la normale, bien que sa surface soit décrite comme toujours élastique pendant la reconstruction de la photosphère.

Notre Soleil subit également régulièrement des éjections de masse coronale au cours desquelles il libère des parties de son atmosphère externe, appelée couronne. Cependant, ce qui a été observé pour Bételgeuse serait un phénomène très différent selon les chercheurs, qui estiment que les éjections de masse en surface et les éjections de masse coronale sont des événements différents. Bételgeuse, ont souligné les chercheurs, est si grande que si elle remplaçait le Soleil au centre de notre système solaire, sa surface extérieure s’étendrait au-delà de l’orbite de Jupiter. Les calculs relatifs à sa masse actuelle vont en effet d’un peu moins de dix à un peu plus de vingt fois celle du Soleil.