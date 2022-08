Comment réparer Hisense Roku TV ne s’allume pas [6 Troubleshooting Méthodes]

Hisense fabrique des téléviseurs intelligents qui conviennent parfaitement à ceux qui recherchent des téléviseurs à différents budgets. Vous trouverez des téléviseurs intelligents Hisense fonctionnant sur Google TV ou sur RokuOS. Les téléviseurs intelligents alimentés par Roku sont populaires simplement parce qu’ils ont beaucoup de fonctionnalités et que vous pouvez regarder un certain nombre de chaînes gratuites immédiatement. Mais que faites-vous lorsque votre téléviseur intelligent Hisense Roku décide de ne pas s’allumer ? Voici six méthodes de dépannage pour réparer Hisense Roku TV ne s’allume pas.

Étant donné que les téléviseurs sont importants, vous voudrez toujours vous assurer qu’ils fonctionnent tout le temps. Mais que se passe-t-il s’il y a un match ou un film que vous vouliez regarder mais que vous voyez maintenant que votre téléviseur Hisense Roku ne veut tout simplement pas s’allumer ? Eh bien, il existe un certain nombre de méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre ces problèmes. Lisez la suite pour en savoir plus.

Correction du téléviseur Hisense Roku qui ne s’allume pas

Vérifier les prises de courant

Si la prise murale de votre téléviseur n’est pas correctement connectée ou est endommagée, ne vous attendez pas à ce que votre téléviseur s’allume tout seul. Les câbles endommagés peuvent présenter un risque d’électrocution et doivent être remplacés immédiatement. Si la fiche n’est pas insérée correctement dans la prise murale, vérifiez si la fiche s’adapte parfaitement et autant vérifier si le fusible a sauté ou est toujours en bon état. Si la prise n’est pas en bon état, il est préférable de la remplacer par une prise compatible avec votre téléviseur.

La puissance est-elle suffisante ?

Certaines prises de votre maison ne fournissent peut-être pas assez d’énergie et il est possible que la prise à laquelle votre téléviseur est branché ne soit pas suffisante. Vous pouvez brancher votre téléviseur sur une autre prise à l’aide d’une carte d’extension et vérifier si le téléviseur s’allume. Si c’est le cas, vous devrez peut-être régler les problèmes de câblage avec la prise particulière ou simplement connecter votre téléviseur à une autre prise murale.

Débranchez les appareils connectés du téléviseur

Certains appareils peuvent entrer en conflit avec votre téléviseur et l’empêcher de s’allumer. Cela peut se produire lorsque l’appareil connecté consomme trop d’énergie, empêchant ainsi votre téléviseur de s’allumer. Ao, retirez tous les appareils tels que les clés de diffusion en continu, les câbles HDMI et tout autre câble connecté au téléviseur. Une fois que vous avez déconnecté tous les appareils du téléviseur, allumez-le. Si cela fonctionne, tant mieux, sinon passez à l’étape suivante.

Effectuer une réinitialisation

La réinitialisation logicielle de votre téléviseur aidera votre téléviseur à réinitialiser ses paramètres sans perdre aucune donnée ou information. Tout ce que vous avez à faire est de débrancher le téléviseur de sa source d’alimentation et d’attendre quelques secondes. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de forcer le redémarrage de votre téléviseur Hisense Roku.

Forcer le redémarrage du téléviseur Hisense Roku

Voici les étapes si vous pouvez voir le voyant s’allumer et vous faire savoir que le téléviseur est allumé.

Allumez le téléviseur Hisense Roku et saisissez la télécommande de votre téléviseur. Appuyez cinq fois sur le bouton Accueil, puis appuyez sur le bouton Haut. Ensuite, vous devrez appuyer deux fois sur le bouton Rembobiner. Ensuite, appuyez deux fois sur le bouton Avance rapide. Votre téléviseur se bloquera puis redémarrera de force. À ce stade, votre téléviseur devrait s’allumer et vous devriez pouvoir l’utiliser normalement. Si ce n’est pas le cas, suivez l’étape suivante.

Visitez le centre de services

Maintenant, si votre téléviseur ne s’allume toujours pas, il est possible que quelques composants internes soient endommagés. Il peut s’agir d’un problème avec votre alimentation ou vos câbles d’affichage et le rétroéclairage de l’écran peuvent avoir mal tourné. Dans ce cas, une visite au centre de service est recommandée. Si votre appareil est sous garantie, ne l’ouvrez pas vous-même, laissez le centre de service vérifier et vous proposer une solution.

Si vous savez quel est le problème, vous pouvez soit l’ouvrir vous-même, soit demander à un expert de vous aider à résoudre le problème avec votre téléviseur Hisense Roku. Si rien ne peut être fait, il serait conseillé de vous procurer un téléviseur plus récent et de souscrire à un package de garantie supplémentaire pour le téléviseur au cas où quelque chose lui arriverait.

Conclusion

Voici les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre le problème avec votre téléviseur Hisense Roku qui ne s’allume pas. Dans la plupart des cas, c’est généralement le matériel qui peut échouer pour un certain nombre de raisons. Quoi qu’il en soit, nous espérons que ce guide vous a aidé à comprendre comment résoudre ce problème. Si vous avez rencontré un problème de smiler, partagez avec nous ce qui a été fait pour résoudre le problème. De plus, si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à les laisser ci-dessous.

