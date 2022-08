Un site de ventes au Canada met en précommande les coûteux AMD Ryzen 9 7950X et 7900X

Tourné vers l’avenir : Une vitrine en ligne a commencé à répertorier les versions de plateau de quatre processeurs AMD Ryzen série 7000 à venir : découvrez les prochains Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X. Tous sont répertoriés pour plus que leurs homologues Zen 3 de la génération actuelle, mais pas beaucoup plus.

Il semble que nous ne puissions pas lancer une seule version hardware sans qu’au moins un site de ventes saute le pas et répertorie la série avant son lancement officiel. Cette fois-ci, c’est PC Canada, qui a répertorié certaines cartes mères trop tôt une fois auparavant.

Le site de ventes vous permettra actuellement d’ajouter des processeurs de la série Ryzen 7000 à votre panier, d’entrer vos informations de paiement et de faire une réservation pour eux. Ils disent qu’ils expédieront une fois que les puces seront en stock, mais ne diront pas exactement quand ce sera.

PC Canada évalue les 7950X et 7900X à 890 $ et 610 $, respectivement, avec les prix convertis de CAD en $. Ils répertorient également le Ryzen 7700X pour 480 $ et le 7600X pour 330 $. Dans l’ensemble, les prix sont en moyenne ~ 10% plus élevés que la génération actuelle, mais ce ne sont pas les prix officiels qui pourraient être très différents.

Modèle PDSF afirmé CP Canada ($) PDSF équivalent de la série 5000 au lancement Ryzen 9 7950X 799 $ 893 $ 799 $ Ryzen 9 7900X 549 $ 609 $ 549 $ Ryzen 7 7700X 349 $ 481 $ 449 $* Ryzen 5 7600X 299 $ 331 $ 299 $

AMD a confirmé les noms des quatre processeurs le mois dernier lorsqu’il les a ajoutés à son catalogue en ligne. Lorsqu’elle les a taquinés en mai, la société a laissé entendre que la série suivrait le même modèle ou un modèle similaire à 16, 12, 8 et 6 cœurs de la série 5000.

Expreview et d’autres sites ont prétendu avoir les caractéristiques complètes de la série sous la main, mais n’avaient aucune preuve pour se justifier. Néanmoins, il convient de mentionner que des rumeurs indiquent que les quatre processeurs auront des fréquences de base d’environ 4,5 GHz et des fréquences boost d’environ 5,5 GHz, le 7950X atteignant un sommet de 5,7 GHz.

AMD a présenté le Ryzen 9 7950X cadencé à 5,5 GHz exécutant Ghostwire Tokyo au Computex, faisant de 5,7 GHz une possibilité. Il a confirmé plus tard que le processeur n’était pas overclocké ou n’utilisait pas de refroidissement exotique pendant la démo.

Lors d’un récent appel aux résultats, la PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré que les processeurs seraient commercialisés en septembre. MSI a peut-être partagé par erreur des affiches promotionnelles pour ses cartes mères X670 affirmant que la série serait lancée le 15 septembre. Plusieurs sources ont déclaré qu’AMD prévoyait d’annoncer la série Ryzen 7000 le 29 août, le lendemain de la fin de la Gamescom.

Pour l’instant, soyez assuré que nous aurons des examens opportuns de tous les nouveaux processeurs le moment venu.