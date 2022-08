Essayez la nouvelle alchimie de FIFA FUT 23 avec ce créateur d’équipe

Comment fonctionne la chimie de FIFA 23 ?

Le changement est assez brutal et de nombreux utilisateurs ont probablement des maux de tête pour organiser leurs futurs modèles. Pour commencer, le lien basé sur la position n’existe plus, donc le joueur n’augmentera pas sa chimie s’il est placé dans la position exacte près d’un autre joueur avec lequel il partage des valeurs au sein de la formation. Les joueurs recevront désormais une chimie pour le partage d’une nation, d’une ligue ou d’un club, et peuvent gagner jusqu’à un total de 3 points, pouvant les répartir dans l’alignement sans qu’ils soient proches.

Pour obtenir un point pour ces valeurs, vous aurez besoin d’un nombre minimum de joueurs de la même nation, ligue ou club pour que vous obteniez le niveau de chimie. Team Chemistry n’existera plus et vous n’aurez pas à jouer 10 matchs pour que les joueurs gagnent le Green Loyalty Shield.

Auparavant, la chimie tournait autour de l’équipe, d’où l’importance des postes. Maintenant, tout est plus axé sur le joueur, il va donc falloir se concentrer sur les équipes, les nations et les ligues pour obtenir le plus de liens possible.

Comment obtenir des points de chimie

Les points de collectif seront gagnés de différentes manières selon que la valeur commune est le club, la nation ou la ligue. Les points sont répartis comme suit :

Ligue

3 joueurs de la même ligue débloquent 1 point.

6 joueurs d’une même ligue débloquent 2 points.

10 joueurs d’une même ligue débloquent 3 points.

Nation

3 joueurs du même pays débloquent 1 point.

6 joueurs du même pays débloquent 2 points.

10 joueurs du même pays débloquent 3 points.

club

2 joueurs d’une même équipe débloquent 1 point.

5 joueurs d’une même équipe débloquent 2 points.

9 joueurs d’une même équipe débloquent 3 points.

Ces distributions seront celles qui s’appliqueront lorsque le jeu arrivera dans les stores, cependant, EA est ouvert à recevoir des commentaires des joueurs et modifiera, à la demande du public, ces exigences lorsqu’il s’agira d’obtenir une chimie d’équipe.

Le point intéressant sera les cartes spéciales des Héros et des Icônes, puisque ces cartes auront toujours la chimie maximale (3 points) si elles sont placées dans la bonne position.

Créez votre modèle de test

Vous comprenez peut-être déjà les concepts, mais rien ne vaut la pratique pour les intérioriser pleinement. Pour ce faire, fut.gg a préparé un nouveau créateur d’équipe qui utilise le nouveau système de chimie afin que vous puissiez commencer à gérer votre équipe pour la nouvelle saison. Malheureusement, les statistiques des joueurs présentées sont celles de FIFA 22, puisque pour l’instant les notes de base des joueurs pour cette saison restent inconnues.