Comment utiliser le routage à arrêts multiples dans Apple Maps sur iPhone [iOS 16]

iOS 16 est une mise à niveau riche en fonctionnalités pour l’iPhone, elle sera bientôt disponible sur le canal stable. La nouvelle mise à niveau apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités à Apple Maps. Apple ajoute enfin le routage multi-arrêts tant attendu à Apple Maps, les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter plusieurs arrêts entre le point de départ et une destination. Dans ce guide, j’ai tout couvert sur l’utilisation du routage à arrêts multiples dans Apple Maps sur iPhone.

Le routage multistop sur Apple Maps prend en charge jusqu’à 15 arrêts à l’avance, vous ajouterez plus tard plus d’arrêts pendant le voyage si nécessaire. Pendant que vous conduisez, vous pouvez demander à Siri d’ajouter des arrêts supplémentaires à votre itinéraire. Les cartes Apple mises à jour vous montreront également les détails des tarifs si votre itinéraire impliquait des transports en commun ainsi qu’une option pour ajouter ou recharger des cartes de transport dans Wallet sans quitter Apple Maps.

La fonctionnalité de routage à arrêts multiples est introduite avec iOS 16, si vous possédez un Mac exécutant macOS 13, vous pouvez planifier un itinéraire sur votre carte, qui sera synchronisé avec votre iPhone plus tard, grâce à l’écosystème Apple. Comme il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité, vous ne savez peut-être pas comment mettre plusieurs arrêts dans l’itinéraire sur Apple Maps.

Comment créer plusieurs arrêts dans Apple Maps sous iOS 16

Apple Maps a reçu de nouvelles fonctionnalités avec la mise à jour logicielle iOS 16, donc votre iPhone doit fonctionner sur iOS 16 pour avoir accès à la nouvelle fonctionnalité de routage à arrêts multiples. Heureusement, la fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs d’iPad exécutant iPadOS 16. Si votre iPhone ou iPad dispose du dernier logiciel, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour créer plusieurs arrêts sur votre itinéraire.

Ouvrez Apple Maps sur votre iPhone ou iPad. Tapez sur le champ de saisie Rechercher des cartes.

Recherchez votre destination. Sélectionnez Itinéraire.

Si le GPS est activé, l’application détectera automatiquement le point de départ, ou vous pouvez ajouter le point de départ manuellement si vous créez un itinéraire sur votre MacBook. Appuyez maintenant sur Ajouter un arrêt.

Sélectionnez le lieu que vous souhaitez ajouter comme arrêt dans l’itinéraire. C’est ça.

Comme je l’ai dit plus tôt, vous pouvez ajouter jusqu’à 15 arrêts à l’avance, vous en ajouterez plus tard si nécessaire. Ainsi, vous pouvez appuyer à nouveau sur Ajouter un arrêt et sélectionner un arrêt. Vous pouvez même réorganiser facilement votre itinéraire dans l’application Apple Maps, au cas où vous voudriez réorganiser les arrêts, vous pouvez simplement maintenir l’arrêt et le déplacer vers le haut ou vers le bas.

Si vous souhaitez supprimer un arrêt, vous pouvez balayer vers la gauche, puis appuyer sur l’option Supprimer.

La page de direction de l’application Apple Maps vous montrera également les détails justes, les horaires et d’autres informations sur les transports en commun, les péages, etc.

Une fois que vous avez commencé le voyage, vous pouvez ajouter plus d’arrêts en utilisant Siri (pendant la conduite) ou manuellement, voici les étapes.

Appuyez sur la touche fléchée en bas. Appuyez maintenant sur Ajouter un arrêt.

Recherchez le lieu que vous souhaitez ajouter comme nouvelle étape de votre itinéraire. Appuyez ensuite sur Ajouter un arrêt. C’est ça.

Si vous souhaitez l’ajouter avec Siri, vous pouvez simplement dire « Hey Siri, ajoutez » nom de lieu « comme arrêt, répétez le processus pour plusieurs arrêts. L’ETA changera automatiquement une fois qu’un nouvel arrêt sera ajouté à votre itinéraire.

Si vous voyagez avec vos amis ou votre famille dans différents véhicules, vous pouvez même partager le même itinéraire avec vos amis en appuyant sur le bouton de partage sur la page de navigation.

Puis-je créer un itinéraire personnalisé sur Apple Maps ?

Oui, Apple Maps sur iOS 16 propose un routage multi-arrêts. Si votre iPhone prend en charge iOS 16, vous pouvez planifier un itinéraire avec plusieurs arrêts. La fonctionnalité n’est pas disponible sur l’ancienne version d’iOS, mais si vous planifiez toujours l’itinéraire personnalisé, vous pouvez utiliser Google Maps comme alternative.

Puis-je planifier un itinéraire à arrêts multiples sur Mac ?

Oui, si votre Mac fonctionne sous macOS 13 ou une version plus récente, vous pouvez ouvrir Apple Maps et planifier un itinéraire avec plusieurs arrêts, qui sera synchronisé avec votre iPhone ultérieurement.

Puis-je ajouter plusieurs arrêts en utilisant Siri sur Apple Maps ?

La version mise à jour d’Apple Maps permet aux utilisateurs d’ajouter plusieurs arrêts en utilisant Siri, oui, vous pouvez demander à Siri d’ajouter un arrêt en conduisant.

Comment ajouter plusieurs arrêts à Maps sur iPhone ?

Le processus d’ajout de plusieurs arrêts devient facile avec iOS 16, vous pouvez suivre les étapes mentionnées ci-dessus pour créer un nouvel itinéraire sur Apple Maps.

Si vous avez encore une question sur l’utilisation du routage à arrêts multiples dans iOS 16, laissez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

