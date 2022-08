Comment changer la couleur des bulles d’iMessage sur iPhone et iPad

iMessage alias l’application Messages sur iPhone a reçu des mises à jour majeures avec iOS 16, qui est actuellement en phase de test. Avec la nouvelle application Messages, les utilisateurs peuvent modifier les messages en 15 minutes, annuler les messages envoyés en deux minutes, marquer les messages comme non lus, récupérer les messages supprimés, prendre en charge SharePlay, etc. Il ne fait aucun doute qu’iMessage est une application de textos riche en fonctionnalités, mais il lui manque toujours la possibilité de changer la couleur de la bulle du message. Si vous aimez envoyer des SMs sur iMessage et souhaitez modifier la couleur de la bulle, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, vous pouvez vérifier comment changer la couleur d’iMessage.

Bien qu’il n’existe aucun moyen officiel de modifier la couleur de la bulle, certaines applications tierces permettent de modifier la couleur de la bulle. Non seulement cela, mais certaines applications ont également la possibilité d’utiliser l’image en arrière-plan au lieu d’une couleur. Si vous en avez assez de voir la bulle verte et la bulle bleue, vous devriez essayer les solutions de contournement mentionnées ci-dessous.

Comment changer la couleur d’iMessage

Si vous souhaitez modifier la couleur de la bulle, vous devez installer une application sur votre iPhone. Vous avez le choix entre de nombreuses options. Vous pouvez choisir l’application de votre choix, mais pour ce guide, j’utilise les bulles de texte en couleur sur Application iMessage. Voici comment vous pouvez l’utiliser pour envoyer des messages dans des bulles colorées.

Tout d’abord, téléchargez Bulles de texte en couleur sur iMessage depuis l’App Store. Ouvrez l’application Messages sur votre iPhone. Démarrez une nouvelle conversation ou ouvrez la conversation existante. Appuyez sur la zone de saisie Message texte et saisissez le message que vous souhaitez envoyer. Sélectionnez maintenant Color Text Bubbles dans les applications répertoriées au-dessus du clavier.

Sélectionnez l’option Type de message personnalisé ou choisissez-en un parmi les messages par défaut.

Tapez votre message, puis pour choisir la couleur de la bulle de message, en appuyant sur la bulle, à gauche de l’option Texte.

Choisissez la couleur de bulle que vous voulez.

Vous pouvez également appuyer sur l’icône du cœur pour ajouter le message aux favoris. Appuyez maintenant sur le bouton Envoyer.

C’est ça.

Remarque : Vous pouvez également personnaliser le texte à l’intérieur de la bulle en appuyant sur la zone de texte, puis vous pouvez appuyer sur gras, italique ou souligné, il a également une option pour changer le style de police mais la fonctionnalité est payante.

Évidemment, c’est une application très utile si vous voulez changer la couleur des bulles d’iMessage, mais chaque fois que vous envoyez un message coloré personnalisé, il vous montrera une publicité, ce qui est assez ennuyeux. Donc, si vous ne voulez pas de publicités, vous pouvez installer Bulle personnalisée – application Police et couleur sur votre iMessage depuis l’App Store, ou vous pouvez rechercher d’autres applications avec des fonctionnalités similaires.

Maintenant, vous pouvez facilement personnaliser la bulle iMessage sur votre iPhone, si vous voulez toujours en savoir plus sur le changement de couleur de la bulle, vous pouvez laisser un commentaire dans la zone de commentaire, ou si vous connaissez une meilleure application alternative, alors dites-nous également dans le commentaire section.

