Quelqu’un vend des prototypes de cartes Nvidia GTX 2080

WTF ? ! Aimez-vous Ray Tracing Texel eXtreme (RTX) ou aspirez-vous toujours à l’époque de Giga Texel Shader eXtreme (GTX) ? Il s’avère qu’il existe un moyen d’avoir les deux, en quelque sorte : la GTX 2080, un prototype de carte de la série 20 qui portait l’ancienne marque GTX. Un utilisateur de Reddit vient d’acheter l’un de ces modèles rares sur eBay, et c’est certainement une trouvaille intéressante.

Redditor ascendance22 (via Tom’s Hardware) a publié des détails sur leur GTX 2080 achetée, qui ressemble et fonctionne presque de la même manière que la version de marque RTX. La grosse différence visuelle est l’absence du logo 2080 et du « GEFORCE GTX » imprimé sur le côté.

Le marchand eBay proposant ces cartes les vend pour 360 $. Ils ont été utilisés pour l’exploitation minière, vous voudrez peut-être garder cela à l’esprit si vous en achetez un pour une valeur de nouveauté.

ascendance22 a publié une capture d’écran GPU-Z montrant le système reconnaissant la carte comme un RTX 2080 avec le même GPU TU104 et les mêmes caractéristiques que cette carte. Mais le prototype diffère du RTX 2080 standard en ce que Nvidia a désactivé les cœurs RT. Les résultats de 3DMark TimeSpy correspondent également à la version RTX.

En 2018, il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles Nvidia prévoyait de lancer une carte GTX 1180 – c’était avant que nous sachions que Nvidia est passé au nom RTX. La GTX 2080 aurait pu être un modèle GTX xx80 prévu qui ne s’est jamais concrétisé, offrant une architecture Turing dans une carte GTX au-delà de la série GTX 16xx bas de gamme.

Vous vous souviendrez peut-être que lorsque la ligne RTX est arrivée pour la première fois, la plupart des gens n’ont pas trouvé que le ray tracing était la fonctionnalité convaincante revendiquée par Nvidia (beaucoup ne le font toujours pas), d’autant plus qu’elle écrase les performances. Et tandis que DLSS s’est considérablement amélioré au fil des ans pour devenir une option incroyablement populaire parmi les joueurs, sa mise en œuvre initiale laissait beaucoup à désirer. De plus, ces fonctionnalités conçues par la RTX n’avaient pas beaucoup de support de la part des développeurs de jeux à l’époque.

Il est théorisé que la GTX 2080 aurait pu être un moyen d’offrir l’architecture Turning plus puissante dans une carte haut de gamme aux consommateurs sans les cœurs RTX activés, ce qui en fait une option moins chère pour ceux qui ne se soucient pas de leurs fonctionnalités associées.