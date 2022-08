C’est alors que Goku de Dragon Ball arrivera à Fortnite

Le 16 août, le Goku de Dragon Ball débarquera sur l’île de jeux vidéo la plus célèbre au monde. Un crossover très attendu, qui souligne la capacité du battle royale d’Epic Games à attirer des partenariats de plus en plus particuliers.

Le compte Twitter de Fortnite a anticipé une nouvelle déjà rumeur depuis un certain temps : le 16 août prochain, Goku de Dragon Ball débarquera dans l’île de jeux vidéo la plus célèbre au monde. Un crossover très attendu, qui souligne la capacité du battle royale d’Epic Games à attirer des partenariats de plus en plus particuliers. La nouvelle a également été reprise par Hypex, un dataminer bien connu du jeu, qui a toujours tweeté le lobby sur le thème de Dragon Ball sur la carte, qui rappelle la Kame House de maître Roshi.

Bien que cela puisse être une nouvelle précieuse pour les joueurs et joueuses, l’arrivée de Goku and co. sur Fortnite soulève une fois de plus une question : à quel point est-il étrange de voir le plus célèbre des guerriers Saiyan se battre avec des armes à feu à la place du célèbre Kamehameha ? Un effet discordant, déjà vu avec Naruto et Superman, d’autres personnages avec leurs techniques caractéristiques qui, pourtant, dans Fortnite se retrouvent à combattre de la même manière avec des fusils, des pistolets, etc. Bref, comme le souligne Ash Parrish de The Verge, « rien n’est sacré pour Fortnite quand il y a de l’argent à gagner », au prix de dénaturer l’image et le style des véritables icônes de la pop. Il faut attendre quelques jours avant de voir l’effet général de cette politique sur Goku, mais les exemples cités plus haut n’augurent rien de bon.

Dragon Ball et Fortnite en parlent depuis plus d’un an. Déjà en juillet 2021, plusieurs dataminers, c’est-à-dire des personnes qui étudient le code du jeu pour trouver les nouveautés et mises à jour à venir, avaient identifié un accord entre Epic Games et Shueisha, la maison d’édition japonaise propriétaire de Shonen Jump, un magazine manga shonen qui héberge Bleach, Demon Slayer, Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, One Piece et bien plus encore. Certains de leurs personnages ont effectivement débarqué dans le battle royale, mais qui sait si d’autres viendront s’y ajouter et si surtout ils obtiendront les faveurs des fans après ce qu’ils ont vu avec Goku et Naruto.