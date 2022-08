Samsung Galaxy Watch5 contre Galaxy Watch4 : cela vaut-il le changement ?

Le Samsung Galaxy Watch5 est un pas en avant par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Watch4, mais seulement un petit. Ce n’est donc pas une raison pour changer – du moins pas de ce modèle.

En revanche, si vous possédez un ancien modèle de Galaxy Watch sans Wear OS, une Galaxy Watch3 ou une Galaxy Watch Active (2), vous pouvez envisager de changer. La dernière montre de Samsung devrait également intéresser les nouveaux venus dans le monde des smartwatches.

Quels modèles de Galaxy Watch5 existe-t-il ?

Samsung ne veut pas trop compliquer les choses et vous proposera dès le 26 août 2022 deux modèles : La Galaxy Watch5 est disponible en versions 40 mm et 44 mm. Les millimètres représentent le diamètre de la smartwatch. La version plus petite est disponible en or rose, argent et graphite. Le plus grand est fourni en graphite, saphir et argent.

Comme d’habitude : la Samsung Galaxy Watch5 a l’air typiquement Samsung chic. (Photo : Samsung)

La Galaxy Watch5 Pro en titane noir et titane gris avec 45 mm semble un peu plus volumineuse en comparaison – similaire à la Galaxy Watch4 Classic. En fin de compte, l’écran n’est pas plus grand que le modèle 44 mm de la Watch5.

Voici la Galaxy Watch5 Pro. (Photo : Samsung)

Vous pouvez éventuellement acheter toutes les Smartwatches avec un module LTE. La Watch5 Pro avec LTE est fière de 519 euros (RRP) – un prix incroyablement élevé pour une smartwatch. En revanche, le plus petit modèle démarre à un peu moins de 300 euros.

Samsung Galaxy Watch5 contre Samsung Galaxy Watch4

La grande question : Que peut faire la Galaxy Watch5 de mieux que son prédécesseur, la Galaxy Watch4 ? Une comparaison directe des données techniques montre clairement :

Montre Galaxy5

Galaxy Watch4

CPU:

Exynos W920 CPU:

Exynos W920 Affichage:

Écran AMOLED 1,19 pouces (396 x 396 pixels, verre saphir) (40 mm)

Écran AMOLED 1,36 pouces (450 x 450 pixels, verre saphir) (44 mm) Affichage:

Écran AMOLED 1,2 pouces (396 x 396 pixels, Gorilla Glass DX) (40 mm)

Écran AMOLED 1,4 pouces (450 x 450 pixels, Gorilla Glass DX) (44 mm) Stockage:

1,5 Go de RAM

16 Go de ROM Stockage:

1,5 Go de RAM

16 Go de ROM Batterie:

284 mAh (40 mm)

410mAh (44mm) Batterie:

247 mAh (40 mm)

361 mAh (44 mm) Logiciel:

Portez OS 3 optimisé par Samsung avec OneUI 4.5 Logiciel:

Portez OS 3 propulsé par Samsung avec OneUI 4.0 Bluetooth:

Version 5.2 Bluetooth:

Version 5.0 Caractéristiques de santé :

Capteur bioactif Samsung

Analyse d’impédance bioélectrique (pourcentage de graisse corporelle)

Mesure de la fréquence cardiaque (ECG)

mesure de la pression artérielle (FC)

Podomètre et plus de 90 exercices

analyse du sommeil Caractéristiques de santé :

Capteur bioactif Samsung

Analyse d’impédance bioélectrique (pourcentage de graisse corporelle)

Mesure de la fréquence cardiaque (ECG)

mesure de la pression artérielle (FC)

Podomètre et plus de 90 exercices

analyse du sommeil

Ce qui rend vraiment la Galaxy Watch5 meilleure

Oui, c’est vrai : il n’y a pas grand-chose que la Samsung Galaxy Watch5 offre en termes d’innovations. Mais ce sont les détails assez intéressants qui parlent pour eux :

Batterie 13 % plus grande : jusqu’à 50 heures d’autonomie sur une seule charge

Fonction de charge rapide : de 0 à 45 % en 30 minutes

Glace saphir : 1,6x plus résistante aux rayures par rapport à la Galaxy Watch4

Bluetooth 5.2 au lieu de 5.0 : pourrait apporter des avantages à l’avenir, notamment une meilleure autonomie de la batterie

Surveillance du corps : également pendant les périodes de repos et les recommandations d’entraînement personnelles

Données de capteur plus précises : grâce à une sangle plus ajustée et plus ajustée et à des boutons plus grands sur le bord du boîtier

Galaxy Watch 5 Pro contre Galaxy Watch4 Classic

Samsung dit adieu au concept de la Galaxy Watch4 Classic, qui avait encore une lunette tournante et rappelait un chronomètre classique. La nouvelle Galaxy Watch5 Pro s’adresse aux amateurs de plein air qui veulent une smartwatch robuste. Techniquement, les différences avec la Galaxy Watch4 Classic et la Galaxy Watch5 sont minimes.

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch4 Classique

CPU:

Exynos W920 CPU:

Exynos W920 Affichage:

Écran AMOLED 1,4 pouces (450 x 450 pixels, verre saphir) (45 mm) Affichage:

Écran AMOLED 1,2 pouces (396 x 396 pixels, Gorilla Glass DX) (42 mm)

Écran AMOLED de 1,36 pouces (450 x 450 pixels, Gorilla Glass DX) (46 mm) Stockage:

1,5 Go de RAM

16 Go de ROM Stockage:

1,5 Go de RAM

16 Go de ROM Batterie:

590 mAh (45 mm) Batterie:

247 mAh (42 mm)

361 mAh (46 mm) Logiciel:

Portez OS 3 optimisé par Samsung avec OneUI 4.5 Logiciel:

Portez OS 3 propulsé par Samsung avec OneUI 4.0

Certaines innovations notables peuvent être trouvées dans la Galaxy Watch5 Pro :

Le boîtier est maintenant en titane stable.

La navigation d’itinéraire GPS (avec track back) permet un enregistrement précis des itinéraires de randonnée.

La batterie, qui est énorme par rapport à son prédécesseur et à la petite Galaxy Watch5 (40 mm), tient plus de 60 heures.

Au lieu d’une lunette, il y a maintenant un bord de boîtier qui s’étend sur l’écran, qui a également l’air élégant.

Différences entre Galaxy Watch5 et Watch5 Pro

Pour Samsung, la Galaxy Watch5 Pro est la smartwatch la plus robuste à ce jour. Avec son boîtier en titane et son module GPS intégré, elle s’adresse explicitement aux aventuriers et aux amateurs de plein air. Ils bénéficient de la batterie incroyablement grande, qui dure également 20 heures avec le suivi d’itinéraire activé. Cela devrait être plus que suffisant pour les longs trajets.

La Watch5 Pro est idéale pour les visites en plein air. (Photo : Samsung)

La Galaxy Watch5 standard devrait être polyvalente : pour le travail, les loisirs et le sport. Et pourtant, il y a aussi un verre saphir extrêmement dur et, bien sûr, un boîtier étanche. C’est de l’aluminium.

Le BioSensor est également identique sur les deux modèles Watch5. (Photo : Samsung)

En ce qui concerne les spécifications techniques, il n’y a par ailleurs aucune différence significative. Cela indique-t-il pour vous : l’action en plein air ou la vie de tous les jours ? C’est ton choix.

Passer de la Galaxy Watch4 ne vaut pas la peine

Après un an avec la Galaxy Watch4, j’aime toujours beaucoup la smartwatch. Et je sais : de nombreuses innovations logicielles que la Galaxy Watch5 reçoit via l’interface OneUI 4.5 proviennent d’une mise à jour du prédécesseur. Pourquoi pas? Techniquement, Watch4 et Watch5 ne diffèrent pas du tout.

Avantage Galaxy Watch5 : Fonction de charge rapide et batterie plus grande. (Photo : Samsung)

Le verre saphir de la Watch5 est une petite vitrine, car : Le Gorilla Glass DX est incroyablement stable. Pour l’instant je n’ai qu’une seule égratignure : sur le bord du boîtier et non sur l’écran. Et ce n’est pas comme si j’étais gentil avec ma Watch4.

Cependant, les vraies innovations montrent que Samsung fait de la maintenance produit. Une charge rapide et une batterie plus grande étaient nécessaires. Je note également positivement le fait que la Watch5 repose désormais mieux sur le poignet et fournit ainsi des données plus précises. En fait, j’ai trouvé cette faiblesse (marginale) dans la Watch4 de manière sporadique.

Conclusion : Ce sera vraiment bien encore !

En tant que propriétaire enthousiaste de la Galaxy Watch4, j’en suis certain : la Watch5 sera une mise à jour réussie. Et ce devrait être un excellent produit destiné principalement aux débutants en smartwatch. Et certainement aussi aux propriétaires d’une ancienne Galaxy Watch (3, Active 2, Active…) qui veulent maintenant passer de l’ancien système d’exploitation Tizen à Wear OS afin de pouvoir utiliser une large gamme d’applications et de fonctionnalités modernes .

La Samsung Galaxy Watch5 s’adresse aux possesseurs d’une ancienne Galaxy Watch et aux débutants. (Photo : Samsung)

Mais : à mon avis, le passage de la Watch4 à la Watch5 est inutile. Même si Samsung veut motiver les propriétaires avec « Smart Switch » à changer rapidement et facilement. Mais les innovations sont si gérables que vous pouvez attendre la prochaine génération. L’annonce viendra probablement l’année prochaine.

