Le dernier pliable de Xiaomi ne mesure que 5,4 mm d’épaisseur en mode tablette

La grande image : la saison pliable bat son plein et Xiaomi ne veut pas être laissé de côté. Le dernier pliable du titan technologique chinois est le plus avancé à ce jour et est prêt à rivaliser avec les nouvelles entrées de Samsung et Motorola pour votre argent durement gagné.

Le Xiaomi Mix Fold 2 utilise la dernière plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de RAM LPDDR5 (6 400 Mbps) et votre choix de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage local UFS 3.1. L’écran extérieur mesure 6,56 pouces de diagonale avec une résolution de 2 520 x 1 080 et bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une couverture de la gamme de couleurs P3. Il est recouvert de Corning Gorilla Glass Victus pour une durabilité accrue.

L’écran interne est un OLED Samsung Eco2 (Eco Square) de 8,02 pouces avec une résolution de 2 160 x 1 914 et un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO 2.0 de 1 à 120 Hz. Il prend également en charge la gamme de couleurs P3 et son film anti-AR réduirait la réflectivité à moins de 2 %. Deux capteurs de lumière ambiante à l’avant et à l’arrière permettent un réglage automatique et fluide de la luminosité, nous dit-on.

Le dernier né de Xiaomi comprend par ailleurs un capteur d’appareil photo IMX776 de 50 mégapixels de Sony couplé à une ouverture f/1.8 à sept éléments, un objectif certifié Leica avec un revêtement ALD à faible réflexion. Il y a aussi un ultra-large de 13 mégapixels f/2,4 avec une distance focale de 15 mm et un tireur d’ouverture de 8 mégapixels f/2,6 avec une distance focale de 45 mm. La caméra frontale est une unité de 20 mégapixels.

Xiaomi a développé un nouveau mécanisme de charnière pour le pliable – surnommé la charnière Micro Waterdrop – qui présente un rayon de courbure plus petit. Cela permet à l’appareil de mesurer seulement 11,2 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié à plat ; déplié en mode tablette, il ne fait que 5,4 mm d’épaisseur.

La durée de vie de la batterie n’a pas été abordée, mais nous savons que le combiné utilise un pack de 4 500 mAh et peut prendre en charge un chargeur filaire de 67 W. Le son symétrique est fourni via deux haut-parleurs réglés par Harman Kardon, et le téléphone prend en charge Dolby Atmos, Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless. Il sera livré avec le système d’exploitation MIUI Fold 13 de Xiaomi, basé sur Android 12.

Le Xiaomi Mix Fold 2 sera disponible dans votre choix de noir ou d’or en Chine à partir du 16 août. Le prix commence à 8 999 yuans (1 333 $) pour un appareil avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et évolue jusqu’à 11 699 (1 735 $) pour le modèle 1 To.