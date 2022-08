Les personnes obèses sont souvent critiquées pour leur poids même par les médecins et les infirmières

C’est ce qu’a découvert une nouvelle recherche menée par une équipe de l’UCL, qui souligne la nécessité d’éduquer les professionnels de la santé à mettre de côté la stigmatisation du poids.

Même les médecins et les infirmières reprochent souvent à leurs patients d’être obèses ou en surpoids, les blâmant pour leur état, avec des répercussions sur leur santé mentale. Cela a été découvert par une équipe de recherche de l’University College London (UCL) qui a mené une recherche qui vient d’être publiée dans la revue Obesity Reviews. Comme on le sait, les personnes vivant avec des kilos en trop sont largement touchées par la stigmatisation du poids, mais cette forme de discrimination dans le secteur de la santé, notent les chercheurs, limite leur accès aux visites et aux traitements. Le problème s’est également récemment terminé La nature au centre d’une déclaration signée par les principales associations et fédérations internationales de recherche sur l’obésité et les troubles métaboliques dans laquelle une série de recommandations ont été élaborées afin d’éliminer la perception erronée des troubles du poids.

L’analyse menée par des chercheurs de l’UCL a examiné 25 études sur la stigmatisation du poids menées dans différents pays, impliquant plus de 3 500 professionnels de la santé, montrant de « nombreuses preuves » de biais dans le domaine médical. « Malheureusement, les soins de santé, y compris la médecine générale, sont l’une des situations les plus courantes où la stigmatisation liée au poids se produit, et nous savons que cela agit comme un obstacle aux services et aux traitements qui peuvent aider les gens à gérer leur état. – a déclaré le Dr Anastasia Kalea (Division de médecine de l’UCL) et auteur principal de la recherche -. Une idée fausse courante chez les médecins et autres professionnels de la santé est que l’obésité est causée par des facteurs qui sont sous le contrôle de la personne, se concentrant sur l’alimentation et l’exercice sans reconnaître, par exemple, les déterminants sociaux et environnementaux de la condition.« .

De l’enquête, a précisé l’expert, le besoin s’est fait sentir de « éduquer les professionnels de la santé et les étudiants en médecine sur la gamme complexe de facteurs qui régulent le poids corporel, en abordant la stigmatisation du poids et en mettant explicitement l’accent sur sa prévalence, ses origines et son impact« .

En ce sens, l’équipe a identifié certaines approches qui remettent en question les préjugés courants sur le poids, notamment des séminaires sur les expériences des patients, avec des récits d’études de cas et des histoires qui évoquent l’empathie, la participation à des rencontres cliniques avec des patients en surpoids et obèses. . D’autres méthodes, telles que des présentations vidéo et de courtes conférences, ne se sont pas avérées aussi efficaces pour améliorer les attitudes à long terme.

Les chercheurs demandent également aux facultés de médecine au Royaume-Uni et dans le monde de veiller à ce qu’un enseignement inclusif sur les problèmes de poids soit efficace et intégré à la formation des médecins en plus du développement professionnel continu. « Lo la stigmatisation liée au poids doit être abordée de manière précoce et continue tout au long de l’éducation et de la pratique en matière de santé, en enseignant les déterminants génétiques et socio-environnementaux du poids, en discutant des sources, de l’impact et en reconnaissant les implications de la stigmatisation sur le traitement – a ajouté le Dr Kalea -. Nous devons passer d’une approche des soins de santé axée uniquement sur le poids à une approche axée sur la santé et incluant le poids. Et il est tout aussi important d’évaluer les effets de la stigmatisation du poids dans la recherche épidémiologique« .