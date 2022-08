Le nombre d’adolescents utilisant Facebook se bloque alors que YouTube devient la plate-forme de choix

En bref : Êtes-vous assez vieux pour vous rappeler quand Facebook a usurpé Myspace en tant que plate-forme de médias sociaux cool que tout le monde devrait utiliser ? Si la réponse est oui, vous êtes probablement toujours sur le produit de Zuckerberg, contrairement à près de 70 % des adolescents, qui préfèrent YouTube, TikTok et Snapchat.

La mauvaise nouvelle pour Facebook est venue d’une enquête du Pew Research Center. Il a interrogé 1 316 adolescents américains âgés de 13 à 17 ans sur leurs habitudes en ligne et a constaté que seulement 32 % d’entre eux utilisent l’application Facebook.

Les résultats contrastent fortement avec l’enquête du Pew Research Center en 2015, qui a révélé que 71 % des adolescents utilisaient Facebook à cette époque. Mais le réseau social a vu ce déclin démographique chaque année depuis lors. Bien que le PDG Mark Zuckerberg ait appelé la plate-forme à recentrer ses efforts sur les jeunes utilisateurs l’année dernière, de plus en plus d’adolescents l’ont abandonnée en masse.

Bien qu’il ne s’agisse pas vraiment d’un site de médias sociaux, la plate-forme la plus populaire parmi les participants était YouTube, que 95 % des adolescents interrogés ont déclaré utiliser – 19 % ont avoué être sur la plate-forme de streaming vidéo « presque constamment ».

Tik-Tok était le deuxième sans surprise, avec 67 % déclarant l’utiliser et 16 % admettant qu’ils sont sur l’application presque constamment. Mais ce n’était pas que de mauvaises nouvelles pour Meta ; Instagram, qu’il possède aux côtés de Facebook, a pris la troisième place avec 62 % des adolescents qui l’utilisent, dont 10 % disent qu’ils font défiler des photos et des vidéos presque tout le temps.

Snapchat est un autre service qui a vu son utilisation chez les adolescents augmenter depuis 2015, passant de 41% à 59%. Twitter et Tumblr ont tous deux chuté, respectivement de 10 % et 9 %. Twitch (20%), WhatsApp (17%) et Reddit (14%) n’étaient pas inclus dans l’enquête il y a sept ans.

Certaines plates-formes de 2015 ont également cessé d’exister : 33 % des adolescents de l’époque utilisaient Google+ et 24 % utilisaient Vine.

Une autre partie de l’enquête récente a demandé quels appareils les adolescents possédaient ou avaient accès. Les smartphones étaient numéro un avec 95 %, contre 73 % en 2015. Viennent ensuite les ordinateurs de bureau/ordinateurs portables à 90 %, contre 87 %, et les consoles de jeux avec 80 %, contre 81 %.

Plus de la moitié des adolescents (54 %) ont déclaré qu’ils auraient du mal à abandonner les médias sociaux, et 36 % ont déclaré qu’ils y consacraient trop de temps. Quant au nombre d’utilisateurs quotidiens d’Internet, il est passé de 92 % en 2015 à 97 %.