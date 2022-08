Weather Strip pour iOS obtient des prévisions sur la qualité de l’air pour garder un œil sur la fumée, le smog et l’ozone

Weather Strip, l’application météo unique pour iPhone et iPad, est sortie aujourd’hui avec une mise à jour qui fournit des données et des prévisions détaillées sur la qualité de l’air, des vues plus détaillées de la température et du vent, et plus encore.

La nouvelle mise à jour Weather Strip pour iPhone et iPad est maintenant disponible avec les principales nouvelles fonctionnalités concernant la qualité de l’air. Voici comment le développeur Math Easel décrit les changements :

« Les données sur la qualité de l’air seront affichées par défaut à tous les utilisateurs de Weather Strip. L’écran des paramètres comprendra une option permettant d’afficher soit la description de la qualité de l’air (« Bonne », « Modérée », « Mauvaise », etc.) ; le numéro IQA brut (0 – 500); ou de ne montrer aucune information sur la qualité de l’air. L’US EPA a plus d’informations sur la façon d’interpréter la métrique AQI.

Parallèlement à cela, vous pouvez appuyer sur la lecture de la qualité de l’air de Weather Strip pour obtenir plus de détails et voir une carte avec IQA pour les emplacements à proximité.

Le projet d’indice mondial de la qualité de l’air fournit une estimation actuelle des stations de surveillance à proximité et des prévisions quotidiennes pour les 5 prochains jours.

Foreca fournit une prévision immédiate et horaire pour les 3 prochains jours. (Abonnement Premium uniquement.)

Les petits ajouts à l’application incluent une flèche de vent réversible, des vues détaillées améliorées pour la température et le vent, et des ajustements aux légendes et aux widgets.

Weather Strip pour iPhone et iPad est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec des abonnements intégrés à 1,99 $/mois, 8,99 $/an ou 16,99 $/an pour déverrouiller toutes les fonctionnalités.

Remarque importante : toutes les fonctionnalités Weather Strip ne sont pas disponibles partout, car certaines données sont alimentées par la NOAA et sont spécifiques aux États-Unis.

