Vous n’aimez pas le nouveau design de Gmail ? Voici comment revenir à l’original

De nombreux petits changements qui n’ont cependant pas convaincu la plupart des utilisateurs, qui se sont retrouvés déstabilisés par le changement soudain. Ne vous inquiétez pas, il existe un moyen simple de ramener Gmail à sa conception précédente.

Sans rien dire à personne, ces derniers jours Google a changé le design de Gmail, son service dédié aux emails. Les formes plus douces des polices et les options sélectionnables ressortent à l’œil. Les sections Chat, Meet et Space sont maintenant sur la gauche, mises en évidence par des icônes. De nombreux petits changements qui n’ont cependant pas convaincu la plupart des utilisateurs, qui se sont retrouvés déstabilisés par le changement soudain. Le portail Mashable a recueilli quelques avis publiés sur le net.

Le principal reproche adressé à Google est d’avoir opéré un tel changement sans réel besoin et sans prévenir ses utilisateurs. « Immédiatement, j’ai frissonné, car cela ressemble à un changement sans raison ni avertissement. C’est plus difficile à lire et ça m’a tout de suite fait me sentir vieille », a écrit Kristy Puchko sur une chaîne Slack. Mais pas des commentaires un peu similaires. « Le nouveau Gmail ressemble au tableau Pinterest de quelqu’un qui possède un canapé blanc et une table basse ronde en lucite. Est-ce mon style ? Non, mais comme tous les changements de conception, je frissonne immédiatement (pourquoi est-ce si difficile de numériser ?!) et je vais me donner une semaine pour m’y habituer. Annie Colbert va encore plus loin en écrivant : « Le nouveau Gmail ressemble au tableau Pinterest de quelqu’un qui possède un canapé blanc et une table basse ronde en lucite. Est-ce mon style ? Non, mais comme tous les changements de design, je frissonne immédiatement (pourquoi est-ce si difficile à scanner ?!) et je vais me donner une semaine pour m’y habituer. »

Ne vous inquiétez pas cependant : il existe un moyen simple de ramener Gmail à son design précédent et ainsi retrouver un sentiment de familiarité. C’est très simple, car il suffit de cliquer sur l’icône d’engrenage située en haut à droite de l’écran pour pouvoir sélectionner « Revenir à la vue d’origine ». Il s’agit de la première option du menu des paramètres rapides. Une fois la requête envoyée, Google voudra connaître les raisons de ce choix, afin de comprendre les tendances les plus répandues parmi ses utilisateurs. Cependant, ce n’est pas obligatoire : vous pouvez restaurer le design de Gmail même sans envoyer de SMS contenant votre avis. Pourtant, c’est avec le silence des utilisateurs que les entreprises mènent des initiatives similaires, risquant alors d’obtenir un effet inverse par rapport à celui prévu.