La bibliothèque Emoji 3D de Microsoft est maintenant Open Source

Nous revenons à parler des emojis et de Microsoft. Cette histoire semble sans fin, mais dans ce cas, il semble que ce soit pour une bonne chose. La société dirigée par Satya Nadella souhaite que sa bibliothèque d’emojis reflète plus précisément les gens. Et ils croient que la seule façon de le faire est de permettre à chacun de concevoir ses propres emojis. Avec cela, la société a annoncé mercredi qu’elle ouvrait plus de 1 500 de ses emojis 3D. Ils ont invité la communauté des créateurs à les essayer sur Figma et GitHub.

Les emojis Microsoft 3D deviennent Open Source

« Ce n’est pas une mince affaire quand il s’agit de 1 538 emoji. Mais nous voulions nous assurer que tous les créateurs pouvaient créer des expériences répondant aux besoins de leur communauté. »Le vice-président de la conception et de la recherche de Microsoft, Jon Friedman, a déclaré dans un article de blog annonçant l’open source d’emojis. « Cela s’applique particulièrement aux développeurs et au public qui n’ont pas été inclus historiquement. Une coiffure, un afro, un sari : permettre à la majorité du monde (c’est-à-dire les noirs et les bruns) de s’exprimer comme ils veulent, à qui ils veulent et quand ils veulent est non seulement puissant, mais nécessaire. ».

Selon Friedman, outre les attributs physiques et « Sortir de l’échelle de Fitzpatrick », Microsoft souhaite que les créateurs de différentes cultures, religions, orientations sexuelles et autres interprètent ses emojis dans leurs propres contextes et réalités. De plus, l’open source d’emojis ajoutera plus de vie aux emojis existants. À la fois dans l’écosystème Microsoft 365 et ailleurs. Permettre aux professionnels d’avoir des expressions numériques plus précises dans ce paysage de travail en constante évolution.

Les émojis, clé pendant la pandémie

Dans une interview avec The Verge, Friedman a expliqué comment les emojis aident les professionnels à s’exprimer pendant cette pandémie. « L’une des choses que j’ai vues commencer à se produire dans Teams, ce sont des personnes utilisant des réactions cardiaques très graves, des cadres supérieurs de Microsoft qui aimaient soudainement les choses, aimaient les commentaires ou utilisaient des émoticônes dans des phrases »Friedman a déclaré à The Verge. « L’expression faciale ou le langage corporel étaient en quelque sorte déconnectés de nos communications… alors nous avons commencé à avoir ces autres conversations riches qui étaient presque aussi engageantes que les conversations vidéo que nous avions. »Friedman a ajouté. « Les emojis ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important… et cela a permis aux gens de se sentir un peu plus à l’aise de réagir authentiquement aux choses de manière émotionnelle ».

D’autre part, bien qu’il existe plus de 1 500 emojis que les créateurs peuvent expérimenter, Friedman a souligné que tous les emojis de Microsoft ne seront pas disponibles pour l’open source, y compris Clippy. Selon le CVP du design et de la recherche, la raison en est les raisons juridiques des marques. Outre ces emoji, d’autres incluent un drapeau de pays, un jeu vidéo et des emojis technologiques.