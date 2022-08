Internet réagit à la bande-annonce loufoque de Forspoken avec des parodies et de la colère

Facepalm : Il y a plusieurs bonnes raisons d’être enthousiasmé par Forspoken, l’action-RPG de Square Enix et Luminous Productions. Non seulement cela ressemble à un jeu potentiellement excellent, mais il s’agit probablement du premier titre PC à utiliser DirectStorage de Microsoft. Malheureusement, sa dernière bande-annonce ne suscite aucun sentiment d’excitation; au lieu de cela, les téléspectateurs se sont tellement effondrés que leurs squelettes réels se recourbent (peut-être).

La bande-annonce de 32 secondes publiée sur le compte Twitter officiel de Forspoken montre un gameplay impressionnant. Internet s’est déchaîné à cause de cela, mais pas pour le jeu lui-même; c’est le dialogue parlé par le protagoniste Frey Holland qui fait que les gens se précipitent pour répondre.

« Alors laissez-moi clarifier les choses », dit Holland, d’un ton semi-sarcastique / cynique qui ferait rougir Chandler Bing. « Je suis quelque part qui n’est pas ce que j’appellerais la Terre, je vois des dragons effrayants, et – oh ouais ! – je parle à un brassard ! Ouais, OK, c’est quelque chose que je fais maintenant. Je fais de la magie, je tue bêtes gonflées, je volerai probablement ensuite. »

Une nouvelle terre belle et cruelle ? Des monstres tordus ? Un éventail de capacités magiques ? Bijoux sensibles!? Bienvenue dans le monde de #Forspoken. pic.twitter.com/46diiLnQ7M – Forspoken (@Forspoken) 8 août 2022

Il y a du bon à tirer de la bande-annonce, pas du point de vue de Square Enix, évidemment. Cela a conduit à une multitude d’imitations très amusantes dans lesquelles le dialogue est appliqué à d’autres jeux. La parodie de God of War est un moment fort :

Qui moi ? Ouais, je suis un putain de DIEU comme il s’avère. Shyeah je suis tout au sujet de cette vie de hache. Ce beau diable à côté de moi ? Fam, c’est littéralement mon GARÇON. Il peut me remercier pour sa beauté ET son traumatisme formateur. Ce n’est pas facile de combattre des HECKIN VIKINGS. Mais honnêtement? Être parent ragnaroxx pic.twitter.com/CK1owzyzhM – Nicholas Kole (@FromHappyRock) 9 août 2022

Il en va de même pour celui-ci Bloodborne.

Il y a absolument des tas d’autres comme ça.

eh bien .. par où commencer? Je suis dans l’espace FREAKING !! N’est-ce pas fou ? Je dois trouver un « métroïde » peu importe ce que ça veut dire… Savez-vous ce qui me fait VRAIMENT grincer des dents dans cette aventure ? ces DARN, STINKY, Smelly pirate- oh whoops.. heh.. ils sont juste derrière moi, n’est-ce pas ? https://t.co/kkQsJpB6TP pic.twitter.com/KwPo8kOmnc — ERROR (JOUER À L’EXTÉRIEUR SAUVAGE !!) 🐇 COMMISSIONS FERMÉES (@PlushError) 10 août 2022

PC Gamer note que la chose surprenante dans tout cela est le nombre d’écrivains de haut niveau attachés à Forspoken. La scénariste de télévision chevronnée Allison Rymer en fait partie, tout comme Amy Hennig, connue pour son travail sur les séries Uncharted et Legacy of Kain.

Cependant, certains commentaires ne sont pas humoristiques. Quelques personnes disent que le dialogue est si mauvais qu’il les a dissuadés de jouer à un jeu qu’ils attendaient auparavant avec impatience. Espérons, ou sûrement, que ce que nous entendons dans le produit final ne sera pas aussi mauvais que ce qu’il y a dans la bande-annonce.

Forspoken a été retardé une deuxième fois le mois dernier, déplaçant le lancement d’octobre à janvier 2023, ce qui indique qu’il est désormais peu probable que la technologie Microsoft DirectStorage s’exécute dans Windows 11 cette année.