Apple fête ses 40 ans en Australie avec des initiatives pour aider la communauté locale

Apple célèbre jeudi ses 40 ans d’activité en Australie. Et pour cette raison, l’entreprise a annoncé un certain nombre d’initiatives qui aideront non seulement la communauté locale, mais aussi la planète. Parmi ces initiatives figurent des projets visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables et de nouvelles opportunités de codage pour les Australiens.

Dans une déclaration à la presse, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est dit « fier de célébrer la longue histoire d’Apple en Australie ». Selon Cook, Apple est très « chanceux » d’avoir autant de grands partenaires, collègues et clients dans le pays. Dans cet esprit, Apple continuera de travailler avec le peuple australien pour « faire du monde un endroit plus équitable et juste pour tous ».

Et si vous vous demandez exactement comment l’entreprise va faire cela, Apple a partagé trois grands projets qu’elle a pour l’Australie. Le premier est lié aux énergies renouvelables.

Comment Apple investit en Australie

Avec son objectif de neutraliser les émissions de carbone d’ici 2030, Apple s’est engagé à accélérer la transition vers une énergie propre dans ses opérations en Australie. L’entreprise a acquis un nouveau parc éolien dans le Queensland pour produire de l’énergie propre. D’autres fermes similaires devraient entrer en service en 2026. Ensemble, ces fermes fourniront l’équivalent de l’énergie nécessaire pour alimenter 80 000 foyers.

Mais les plans d’Apple vont au-delà de l’environnement. La société étend également son partenariat avec l’Université RMIT de Melbourne et l’Université de technologie de Sydney (UTS) pour apporter une formation en codage à encore plus d’étudiants dans le pays. Depuis 2017, Apple et RMIT proposent des cours en ligne utilisant le langage de programmation Swift.

Plus tard cette année, Apple ouvrira des candidatures pour de nouveaux programmes de base qui fourniront des cours de quatre semaines sur les principes fondamentaux du développement d’applications dans Swift. Les cours devraient commencer au début de 2023. Actuellement, l’App Store prend en charge plus de 160 000 emplois à travers l’Australie.

Une autre chose qu’Apple fait pour investir en Australie est de soutenir la communauté indigène locale. L’entreprise financera des organisations dirigées par des autochtones pour aider ces personnes à « créer et conduire leur propre prospérité économique » en utilisant la technologie.

Ces subventions complètent les partenariats éducatifs en cours d’Apple dans le nord-est d’Arnhem Land et en Australie-Occidentale, où des spécialistes de l’éducation aident les écoles à utiliser l’iPad pour préserver les techniques d’enseignement traditionnelles, célébrer la créativité, l’art, la musique et préserver les langues autochtones.

Les personnes intéressées à en savoir plus sur ces projets peuvent trouver tous les détails sur le site Web d’Apple Australie.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :