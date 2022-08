Vos photos sont volées ? Sony a imaginé une solution

Le vol et la manipulation d’images sont un problème qui existe depuis des décennies et qui est aussi ancien que l’histoire de la photographie elle-même. Cependant, l’avènement de l’imagerie numérique a complètement changé le paysage. Voler une image ou la manipuler dans des logiciels comme Photoshop est devenu une pratique assez répandue. Pendant tout ce temps, de nombreux outils ont été inventés pour mettre fin à ce problème. Sony, de son côté, semble avoir trouvé une solution très intéressante qui peut faciliter la tâche des utilisateurs professionnels qui utilisent leurs caméras.

Sony apporte la cryptomonnaie aux utilisateurs professionnels

On dit qu’une image vaut mille mots. Mais cela a radicalement changé au moment où une image peut être manipulée presque sans laisser de trace. Depuis que la photographie numérique a atteint le grand public, tout a été fait pour empêcher le vol et la manipulation d’images. Une solution que beaucoup d’entre nous ont utilisée à un moment donné est le fameux filigrane, qui a fini en disgrâce lorsque Photoshop s’est doté d’une intelligence artificielle et a appris à reconstruire des images en fonction du contexte.

Ces deux problèmes pourraient-ils être résolus avec une seule mesure ? Sony le croit, et pour cela il a présenté une solution cryptomonnaie. L’idée des Japonais est de protéger les fichiers originaux que nous créons directement dans l’appareil photo. Au moment où nous appuyons sur le déclencheur, le fichier obtiendra une signature numérique liée à l’appareil photo. Au moment où ladite image est manipulée, la signature sera perdue. En cas de réclamation, il sera très facile de prouver quelle image est l’originale, puisque l’auteur de l’image aura la version certifiée.

Cette fonctionnalité sera pour le moment unique à la caméra Sony A7 IV, bien que la firme ait déjà annoncé qu’elle atteindra d’autres modèles. L’opération se fera directement dans le processeur, évitant ainsi que le processus soit intervenu pour être frelaté.

À quels utilisateurs cette fonctionnalité est-elle destinée ?

Évidemment, cette technologie n’est pas conçue pour empêcher le vol d’une photo Instagram. Il est plutôt destiné à tous les clients qui utilisent des caméras Sony et qui manipulent des informations sensibles. En d’autres termes, des professionnels qui ne peuvent pas permettre que leurs images soient volées ou altérées sans leur permission. Nous parlons d’utilisations médicales, militaires, policières ou même médico-légales, dans lesquelles une image peut être la clé d’un processus judiciaire. Grâce à cette nouvelle technologie, vérifier si une photo a été modifiée sera extrêmement facile.

Le RAW n’était-il pas utile pour cela ?

Dans une certaine mesure, oui. Les images RAW générées par les appareils photo numériques sont des fichiers en lecture seule et ne peuvent pas être manipulées. Un appareil photo bien configuré imprime des données telles que l’auteur ou la date de création au format RAW, et cette image ne peut pas être modifiée.

Le seul problème avec les fichiers RAW est qu’il s’agit d’images brutes. Lorsqu’il s’agit de les présenter à un niveau professionnel, nous devrons passer par un programme de retouche d’image. Par conséquent, à moins d’avoir le RAW à portée de main pour comparaison, il est difficile de détecter une falsification dans le fichier final. Pour cette raison, dans les concours de photographie les plus prestigieux, les photographes participants sont tenus de soumettre des fichiers RAW de leur travail. Grâce à cette nouvelle technologie, il sera possible de démontrer l’authenticité d’une image, qu’elle soit ou non dans ce format.