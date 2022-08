Le nouveau Galaxy Z Fold 4 de Samsung est son smartphone le plus rapide à ce jour

En bref : Samsung a dévoilé son dernier smartphone phare pliable, le bien nommé Galaxy Z Fold 4. Bien que le changement de nom supposé ne se soit pas concrétisé, le pliable présente d’autres changements notables par rapport à son prédécesseur.

Le nouveau Z Fold 4 est le smartphone le plus puissant de Samsung à ce jour. Il contient un processeur octa-core de 4 nm avec une vitesse de fréquence maximale de 3,18 GHz, 12 Go de mémoire et jusqu’à 1 To de stockage UFS 3.1 selon la configuration que vous choisissez.

La série Fold est tout au sujet des écrans. Cette fois-ci, l’écran entièrement déplié est un panneau QXGA+ Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces avec un rapport d’aspect de 21,6:18 fonctionnant à une résolution de 2 176 x 1 812 (374 PPI). Il est certifié HDR10+ et bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif (1-120 Hz).

L’écran de couverture extérieur, quant à lui, mesure 6,2 pouces de diagonale. Il utilise également un écran Dynamic AMOLED 2X avec une résolution de 2 316 x 904 (rapport d’aspect 23,1: 9, 402 PPI) et un taux de rafraîchissement adaptatif entre 48 et 120 Hz.

Samsung a également amélioré la durabilité du Fold, avec des cadres en aluminium et un couvercle de charnière ainsi que Corning Gorilla Glass Victus + sur l’écran de couverture et la vitre arrière. L’écran principal présente désormais une structure de couches optimisée pour réduire les dommages causés par les chocs externes. De plus, le combiné porte un indice de résistance à l’eau IPX8.

Le dernier né de Samsung regorge également d’appareils photo. Il y a une caméra de couverture de 10 mégapixels avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 85 degrés ainsi qu’une caméra sous écran de 4 mégapixels « orientée vers l’avant » avec une ouverture f/1,8 et un champ de vision de 80 degrés. À l’arrière, vous trouverez une triple caméra composée d’un ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de vision de 123 degrés et une ouverture f/2,2, un tireur de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,8 et un champ de vision de 85 degrés et un Téléobjectif de 10 mégapixels avec ouverture f/2,4 et champ de vision de 36 degrés.

Une batterie de 4 400 mAh prend en charge une charge rapide et est capable de fournir une charge de 50 % en environ une demi-heure avec un adaptateur de 25 W. Le combiné prend également en charge le partage d’alimentation sans fil, de sorte que vous pouvez partager du jus sans fil avec un appareil compatible en un clin d’œil.

Le Z Fold 4 sera le premier appareil à être livré avec Android 12L, une nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google pour les appareils à grand écran. Comme vous vous en doutez, il prend en charge toutes les dernières technologies de communication, notamment 5G, Wi-Fi 6E, 802-11 a/b/g/n/ac/ax et Bluetooth v5.2, entre autres.

Le Z Fold 4 de Samsung est proposé dans votre choix de noir, beige, vert et bordeaux. Il est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui avant un lancement prévu le 26 août dans certains pays. Le prix commence à 1 799 $ avant tout échange ou promotion de transporteur et évolue jusqu’à 2 159,99 $ pour un modèle avec 1 To de stockage local.

Notamment, ceux qui précommanderont le combiné recevront une année gratuite de Samsung Care+, qui offre une protection contre les chutes ou les écrans fissurés.