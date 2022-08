LG Display dévoile un panneau OLED de 97 pouces qui crée "cinématographique" Son 5.1 par vibration

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? LG Display est connu pour produire certaines des meilleures technologies de télévision sur le marché. Le panneau de 97 pouces qu’il vient de présenter lors d’une exposition sud-coréenne semble offrir une image impressionnante, mais il a également une caractéristique qui pourrait augmenter son attrait : le panneau vibre pour produire un son 5.1 sans l’utilisation d’un appareil intégré. en haut-parleur.

LG Display a annoncé le panneau OLED.EX de 97 pouces au K-Display 2022 à Séoul, en Corée, plus tôt dans la journée. La société affirme offrir les couleurs réalistes, les détails fins et les noirs parfaits associés aux téléviseurs OLED, ainsi que les avantages de sa technologie EX.

LG Display a dévoilé sa technologie OLED EX de nouvelle génération à la fin de l’année dernière. Il résout le problème des niveaux de luminosité de crête inférieurs dans les OLED en convertissant les éléments hydrogène présents dans les éléments électroluminescents organiques en deutérium stable, améliorant leur stabilité et leur efficacité et leur permettant d’émettre plus de lumière. Cela augmente la luminosité de l’image de 30 % par rapport aux OLED classiques. On dit également que la technologie améliore la précision des couleurs grâce à des algorithmes personnalisés.

Outre cette taille massive et cette qualité d’image, la caractéristique principale du panneau est son utilisation de la technologie Film CSO (Cinematic Sound OLED). Il utilise un excitateur à couche mince à l’arrière du panneau pour faire vibrer l’écran, créant ainsi un son sans nécessiter de haut-parleurs intégrés ou externes. LG affirme qu’un système audio 5.1 canaux est intégré à l’écran, permettant des performances qui offrent un niveau d’immersion cinématographique, ce qui est une affirmation assez audacieuse.

Ce n’est pas la première fois que LG présente une technologie audio vibrante. CSO était présent dans le téléviseur 48 pouces axé sur les jeux (ci-dessus) révélé au CES de l’année dernière. Ce modèle était également doté d’un « écran fin comme du papier » qui pouvait se plier de plat à incurvé, avec un rayon de 1 000 mm, sur simple pression d’un bouton. Il y avait aussi une toute première version, appelée Crystal Sound, présente dans le téléphone LG G8 ThinQ de 2019.

Un son similaire vibrant à l’écran se trouve dans le téléviseur Sony Bravia AG9 OLED, qui a de très bonnes critiques – le tech YouTuber Linus Sebastian l’aime certainement.

Les téléviseurs équipés du nouveau panneau vibrant ne seront pas bon marché. Attendez-vous à payer environ 25 000 $ ou plus, le même prix prévu que le prochain téléviseur non vibrant de 97 pouces de LG Electronics.