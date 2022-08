Samsung vient d’annoncer lors de son événement Unpacked le nouveau Galaxy Buds2 Pro. Alors que vous pourriez penser qu’il ne s’agit que d’autres écouteurs sans fil avec une longue durée de vie de la batterie et ANC, ces écouteurs apportent, en fait, la prochaine génération de qualité audio, qui sera probablement disponible avec AirPods Pro 2.

Selon Samsung, le Galaxy Buds2 Pro offre « une plage dynamique élevée et une résolution sonore cristalline désormais en audio Hi-Fi 24 bits sans fil, vous permettant d’entendre même les mélodies les plus silencieuses ou les harmonies les plus nuancées ».

Compatible avec les propres smartphones de Samsung, ce qui a changé cette fois, c’est que le Galaxy Buds2 Pro prend en charge le Bluetooth 5.3 et le nouveau Galaxy Z Flip4 offre le support du Bluetooth 5.2. Il s’agit de la nouvelle norme prenant en charge le nouveau codec LE Audio de Bluetooth, récemment couvert par Netcost-security.fr.

Samsung est l’un des premiers à mettre en pratique la nouvelle génération compatible avec le code de communication à faible complexité – LC3 en abrégé – qui est capable de transmettre à des débits beaucoup plus bas sans perdre la qualité audio que nous voyons actuellement avec la norme Bluetooth.

Comme rapporté précédemment par Netcost-security.fr, le codec LC3 est déjà testé par Apple et sera probablement disponible pour les AirPods Max, grâce à une future mise à jour du firmware. À partir de maintenant, cette mise à jour du micrologiciel améliorera peut-être la qualité audio des appels. Bien qu’Apple puisse apporter quelques améliorations par rapport à l’écoute sans fil, l’entreprise aura besoin de matériel de nouvelle génération car le véritable potentiel de cette technologie nécessite Bluetooth 5.2.

Avec les Galaxy Buds2 Pro, nous pouvons enfin jeter un œil – ou écouter – aux futures capacités des AirPods Pro 2.

Netcost-security.fr Des sources ont déjà confirmé que la prochaine génération d’AirPods Pro – nom de code B698 – comportera la prochaine version de la puce H1, le propre processeur audio d’Apple.

Par ailleurs, Netcost-security.fr déjà trouvé des références sur iOS 16 selon lesquelles il prendra en charge le codec LC3 et la prise en charge de l’audio à faible consommation d’énergie. Bien que nous ne puissions pas confirmer la prise en charge de l’audio sans perte via Bluetooth, comme l’a rapporté l’analyste Ming-Chi Actu au début de cette année, nous pouvons dire que l’expérience audio sur les AirPods Pro 2 s’améliorera beaucoup.

Bien que nous devions attendre qu’Apple annonce le nouveau matériel AirPods, vous pourrez toujours profiter d’un excellent combo tout en utilisant Apple Music avec AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max.

Comment aimez-vous le nouveau Galaxy Buds2 Pro ? Êtes-vous enthousiasmé par les capacités supposées d’AirPods Pro 2? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

