Windows 10 KB5016616 cumulatif maintenant disponible

Un mois de plus, nous avons des mises à jour cumulatives pour Windows 10 et Windows 11. Et, même si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas passer à Windows 11, nous ne vous avons pas oublié. A cette occasion, le cumulatif KB5016616 arrive, qui comprend les versions 19042.1889, 19043.1889 et 19044.1889.

Nouveautés du correctif KB5016616 dans Windows 10

Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui améliore l’expérience de mise à jour du système d’exploitation et a corrigé un autre bug qui entraînait l’échec de la lecture de clips vidéo consécutifs dans les jeux utilisant DX12.

Correction d’un autre bug où certains jeux utilisant l’API XAudio peuvent avoir des problèmes de lecture des effets sonores. La société a également résolu un problème qui affecte la hauteur du champ de recherche lorsque plusieurs moniteurs sont connectés.

Corrections de bugs et améliorations