Projecteurs trompeurs avec 4K avec décalage de pixels : vous devez savoir que

Bien que les vidéoprojecteurs 4K soient disponibles régulièrement depuis plusieurs années, le « vrai 4K » est encore une rareté. Si un projecteur projette la haute résolution de 3840 x 2160 pixels sur le mur sans restriction, on parle généralement d’Ultra HD natif. Mais la technologie sous-jacente est complexe et une chose avant tout : extrêmement coûteuse. Une technologie astucieuse assure des prix plus bas avec toujours de très bons résultats : le pixel shift.

Pourquoi les projecteurs 4K sont-ils si chers ?

Le principal problème pour tous les fabricants de projecteurs modernes dans la production de projecteurs 4K est d’éclairer environ 8 millions de pixels pour qu’ils puissent briller sur l’écran. La puce nécessaire pour cela, sur laquelle l’image est créée, est très compacte et complexe à réaliser. Parce qu’il est d’environ 1 cm² à 1,4 cm² petit. De telles puces sont suffisamment dimensionnées pour des résolutions Full HD à deux millions de pixels. Avec 4K, c’est difficile.

Les projecteurs avec 4K natif sont avant tout une chose : complexes et équipés d’une technologie de haute qualité. (Photo : Sony)

Pour clarifier : un projecteur 4K (natif) doit générer quatre fois plus d’informations d’image qu’un projecteur Full HD et les projeter sur le mur – et idéalement avec la même taille de puce. Après tout, l’appareil doit rester portable.

La résolution 4K est maintenue du signal d’entrée à la sortie. En règle générale, trois panneaux 4K sont utilisés pour les couleurs primaires rouge, vert et bleu, que le projecteur regroupe et émet via l’objectif. Ceci est assuré par des lampes UHP ou des lasers de haute qualité.

La mesure actuelle de toutes choses dans le domaine des projecteurs est complexe et coûteuse. Mais les résultats sont, au mieux, hors de doute. Mais 4K est également moins cher si vous êtes prêt à faire quelques compromis relativement petits. Le mot magique est décalage de pixel.

Qu’est-ce que le décalage de pixels ?

Avec le décalage de pixels, parfois aussi appelé e-shift ou amélioration 4K, on ​​peut déjà parler de supercherie. Les projecteurs traitent le contenu 4K, par exemple à partir d’une Xbox Series X, d’un lecteur de streaming 4K ou d’un lecteur Blu-ray UHD, de manière à ce que les puces internes n’aient pas du tout à gérer des résolutions 4K et 8 millions de pixels.

Le JVC DLA-N5B D-ILA est un projecteur 4K natif – et donc cher. (Photo : NEC)

Selon le fabricant, il existe différentes approches : parfois un projecteur convertit un signal 4K en Full HD, parfois des puces 2K sont utilisées. La procédure est toujours la même, avec un morceau de verre spécial se déplaçant entre la grille de pixels et l’objectif d’un demi-pouce 120 fois par seconde. En raison de l’inertie de nos yeux, les deux grilles de pixels résultantes fusionnent en une seule – la résolution allant jusqu’à 4K est créée.

L’Epson EH-TW7100 est un projecteur 4K avec décalage de pixels. Le fabricant promet une résolution native de 1080p avec une amélioration 4K. (Photo : Epson)

L’astuce est donc qu’un pixel double et que le projecteur peut enfin produire du 4K, même si le traitement de l’image est effectué en interne à une résolution inférieure. Selon le fabricant, une ou plusieurs puces Full HD ou 2K sont nécessaires pour cela.

Avantages des projecteurs avec décalage de pixels

Étant donné que les fabricants n’ont pas besoin de puces 4K pour les projecteurs avec décalage de pixels, les appareils sont beaucoup moins chers. Mais il y a d’autres avantages évidents qui parlent en faveur de cette technologie :

De petits projecteurs portables de la taille des projecteurs Full HD précédents sont possibles

Par rapport aux projecteurs Full HD, qualité d’image accrue grâce à moins de formation de trames (grâce au verre mobile)

La sortie d’image est dans une résolution plus élevée qu’avec les projecteurs Full HD

Contrairement aux projecteurs 4K natifs, des valeurs de luminosité plus élevées sont possibles

Inconvénients de Pixel Shift

Il n’y a en fait qu’un seul inconvénient particulièrement pertinent pour les utilisateurs exigeants : en raison de son fonctionnement, Pixel Shift n’offre pas tout à fait le même niveau de détails et de contraste élevé qu’un vidéoprojecteur 4K natif.

Le Xgimi Horizon est un projecteur 4K avec décalage de pixels. Il ne se passe pas de fonctionnalités contemporaines telles que le HDR et offre toutes sortes d’optimisations appelées technologie d’image X-Vue 2.0. (Photo: Xgimi)

Néanmoins : en interne, les projecteurs 4K plus chers avec décalage de pixels disposent de toutes sortes d’options pour améliorer la qualité de l’image, ce qui est résolu du côté logiciel. Les algorithmes et les fonctions d’IA masquent également les déficits par rapport au projecteur 4K beaucoup plus cher avec une résolution native.

Comment savoir si mon projecteur 4K a un décalage de pixels ?

Les fabricants aiment cacher le fait que leurs projecteurs à prix attractifs ne sont même pas capables de produire du 4K natif. Par conséquent, faites attention aux aspects suivants avant d’acheter si vous n’êtes pas sûr :

Consultez la fiche technique du projecteur pour voir si le décalage de pixels, l’amélioration 4K ou le décalage électronique sont mentionnés.

Les fabricants s’abstiennent souvent de mentionner « UHD » ou « Ultra HD », car ce sont des appellations protégées qui ne s’appliquent pas aux projecteurs avec décalage de pixels. Ensuite, on ne parle « que » de 4K.

Les projecteurs 4K natifs comme le Sony VLP-VW290ES font explicitement de la publicité avec le terme « natif » et coûtent bien plus de 3000 euros. Il n’existe actuellement (en août 2022) aucun vidéoprojecteur 4K natif à moins de 1000 euros.

Les projecteurs 4K natifs sont souvent plus grands, plus lourds et « plus volumineux » que les projecteurs avec décalage de pixels.

Dois-je acheter un vidéoprojecteur avec pixel shift ?

Oui bien sûr! Un très bon rapport qualité-prix parle des projecteurs avec décalage de pixels par rapport aux projecteurs 4K natifs. Et : La technologie sophistiquée permet également une meilleure qualité par rapport aux projecteurs conventionnels avec Full HD.

Il ne faut pas percevoir le décalage de pixels comme un défaut ou une faiblesse, mais comme un bon compromis face à des vidéoprojecteurs qui sont cinq fois plus chers et n’offrent finalement pas grand-chose de plus. Bien sûr il y a des différences quand on y regarde de plus près, mais pour une utilisation normale celles-ci ne justifient pas forcément le prix plus élevé des vidéoprojecteurs natifs.

Un conseil : Il existe également des différences dans les projecteurs avec décalage de pixels. Par conséquent, faites attention aux caractéristiques de qualité typiques telles que la luminosité maximale, le système d’éclairage intégré (DLP, LED, laser) ou les connexions.

Mais : Si vous aimez un contraste particulièrement élevé, installez l’appareil de manière permanente dans votre home cinéma et apportez également le changement nécessaire avec vous : L’achat d’un projecteur 4K natif pourrait toujours être le bon choix pour vous.