3 claviers mécaniques avec Ñ que vous pouvez acheter

Les claviers mécaniques sont devenus très à la mode chez les joueurs de jeux vidéo. Ils offrent une expérience beaucoup plus engageante que de jouer avec un périphérique à membrane équivalent, et ils ont également une certaine marge de personnalisation avec l’éclairage, les facteurs de forme et les types de commutateurs. Mais, au-delà du jeu, il y a aussi des utilisateurs qui préfèrent ces claviers pour écrire. Le problème survient lorsque nous devons localiser un clavier pour notre langue. Si vous avez déjà commencé à chercher un clavier mécanique avec une disposition ISO en espagnol et que vous avez renoncé à essayer, voici quelques modèles qui peuvent vous aider.

La tâche compliquée de trouver un clavier mécanique en espagnol

Les personnes qui utilisent des claviers mécaniques uniquement pour jouer ne se soucient généralement pas trop de certains détails qui sont cruciaux si nous allons vraiment utiliser ce périphérique pour écrire. Les Américains et les Européens utilisent des claviers assez différents. De l’autre côté de l’étang, la disposition ANSI est utilisée, que vous pouvez facilement reconnaître car la touche Entrée est complètement horizontale. Ici, nous utilisons la distribution ISO.

Quelques autres peuvent être ajoutés à ce problème. La première consiste à trouver un clavier en espagnol, c’est-à-dire un clavier avec la touche Ñ. D’un autre côté, les choses deviennent exponentiellement plus compliquées si vous voulez un clavier Mac ou même si vous recherchez un type de Switch spécifique.

Des claviers mécaniques ISO ES qui en valent la peine

Si vous en avez marre de chercher des claviers ISO espagnols pour votre ordinateur, voici quelques propositions :

Redragon K552 RVB KUMARA

Nous commencerons par ce 10-Keyless de Redragon qui a un prix assez abordable et les commutateurs Outemu Blue, de type clicky, c’est-à-dire l’idéal pour la frappe. Au niveau du design, on ne peut pas demander beaucoup plus pour son prix. Il dispose d’un rétroéclairage RVB et d’un châssis en acier robuste. Il est même livré avec un accessoire pour que vous puissiez retirer les touches et les échanger contre d’autres ou simplement nettoyer le clavier.

Keychron K8 TKL + ISO Keycap EN

Comme nous l’avons dit, obtenir un clavier mécanique ISO ES n’est pas une tâche facile. Dans ce cas, un moyen simple, mais pas extrêmement bon marché, consiste à obtenir le Keychron K8 et à ajouter les touches espagnoles séparément. Le Keychron K8 est un barebone de très bonne qualité. Il est sans fil (bien qu’il puisse être utilisé avec le câble). Il peut être utilisé à la fois sur Mac et Windows et utilise des commutateurs Gateron Brown, qui conviennent à la fois à la saisie et aux jeux.

Dans le store Eloquent Clicks, ils l’ont avec une distribution allemande pour environ 99 euros, le même prix qui apparaît sur le site officiel de Keychron, mais vous permet d’économiser l’expédition depuis les États-Unis. Pour résoudre les touches allemandes, il vous suffit d’ajouter le jeu de touches espagnoles, qui valent environ 39 euros. L’assembler est aussi simple que de jouer à LEGO.

Plus d’informations: Clavier Keychron K8 Barebone DE

Jeu de clés : PC espagnol | Mac espagnol

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL

Compact, robuste et pas trop collant si vous mettez les touches dans une couleur fixe. Ce modèle est doté d’interrupteurs tactiles et est entièrement sans fil. Il a la molette typique pour régler le son qui est généralement présent dans de nombreux claviers Logitech et il a également quelques boutons spéciaux pour contrôler la musique et d’autres aspects de l’ordinateur. Ce n’est pas exactement bon marché, mais c’est une option simple si vous ne voulez pas vous compliquer la vie comme dans le cas précédent.

Ce message comprend des liens d’affiliation et The Output pourrait recevoir une commission pour eux si certains achats sont effectués par leur intermédiaire. Néanmoins, la décision de les inclure a été prise librement, sur la base de critères éditoriaux et sans répondre à aucune demande des marques citées.