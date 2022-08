Au Groenland c’est une « chasse au trésor » : ils cherchent du nickel et du cobalt sous la glace qui disparaît

La recherche massive est financée par certains des hommes les plus riches de la planète, dont Jeff Besos et Bill Gates, qui, à mesure que la glace fond, visent à extraire plus facilement les minéraux nécessaires à la production de voitures électriques et de batteries.

D’un côté, il y a la crise climatique, qui fait fondre le Groenland à un rythme sans précédent. D’autre part, certains des hommes les plus riches de la planète, dont Jeff Besos, Bill Gates et Michael Bloomberg, sont à la recherche de minéraux susceptibles d’alimenter la transition vers les énergies renouvelables. C’est ainsi qu’une chasse au trésor massive a commencé le long de la côte ouest de la plus grande terre arctique, facilitée par la disparition de la glace qui révèle la surface des collines et des vallées de l’île de Disko et de la péninsule de Nuussuaq, sous lesquelles il semble y avoir .minéraux suffisants pour alimenter des centaines de millions de véhicules électriques.

Le club des milliardaires, d’après ce qu’on a appris du CNN, soutient financièrement Kobold Metals, une société d’exploration minière basée en Californie qui s’est associée à des experts du britannique Bluejay Mining, la principale société de ressources de développement minier au Groenland, pour identifier les sites où la glace a caché pendant des siècles les métaux rares et précieux nécessaires construire des véhicules électriques et des batteries pour stocker l’énergie. « Nous recherchons un gisement qui sera le premier ou le deuxième gisement de nickel et de cobalt le plus important au monde», a expliqué Hurt House, PDG de Kobold Metals, aux médias américains. Sur place se trouvent plus de géologues, géophysiciens, cuisiniers, pilotes et mécaniciens, campés dans la zone où Kobold et Blujay recherchent le trésor enfoui.

Les équipes prélèvent des échantillons de sol, pilotent des drones et des hélicoptères avec des émetteurs pour mesurer le champ électromagnétique du sous-sol et cartographier les couches rocheuses sous-jacentes, et utilisent l’intelligence artificielle pour analyser les données et déterminer exactement où forer dès l’été prochain. « Être témoin des conséquences et des impacts du changement climatique au Groenland est une préoccupation. Mais, en général, le changement climatique a rendu l’exploration et l’exploitation minière plus faciles et plus accessibles« A déclaré le PDG de Bluejay Mining, Bo Møller Stensgaard, qui a précisé que l’allongement des périodes sans glace en mer en raison du changement climatique s’avère être une opportunité, car il facilite l’expédition d’équipements lourds, simplifiant également le ‘ ‘ expédition des métaux extraits vers le marché mondial.

« Comme les tendances de la fonte des glaces de la Terre se poursuivront dans le futur, il ne fait aucun doute que plus la terre devient accessible, plus cette terre aura le potentiel pour le développement minier.», a déclaré Mike Sfraga, président de la Commission de recherche arctique des États-Unis. Selon l’US Geological Survey du Danemark et du Groenland, en plus du nickel et du cobalt, le Groenland pourrait devenir un point chaud pour le charbon, le cuivre, l’or, les terres rares et le zinc. Le gouvernement du Groenland, rapporte l’agence américaine, a mené plusieurs « évaluations des ressources à travers la terre libre de glace« Reconnaître »le potentiel du pays à diversifier l’économie nationale grâce à l’exploitation minière« .

Sfraga a également déclaré que la position pro-minière du gouvernement du Groenland n’est pas sans égard pour l’environnement et est essentielle à la culture et aux moyens de subsistance de la nation. « Ils préconisent un développement responsable, durable et économiquement viable de leurs ressources naturelles pour inclure l’extraction d’un large éventail de minéraux» a observé le président de la Commission, indiquant que ces minerais »ils apporteront une partie de la solution pour relever les défis» Présenté par la crise climatique.