La dernière mise à jour de Microsoft Edge est livrée avec un nouveau mode de sécurité amélioré

Le navigateur Web Microsoft Edge, disponible non seulement pour Windows mais également pour macOS et Linux, a été mis à jour cette semaine avec de nouvelles fonctionnalités. Avec la dernière mise à jour, les utilisateurs de Microsoft Edge peuvent désormais activer un nouveau mode de sécurité amélioré qui rend la navigation Web plus sûre sur les sites Web inconnus.

Plus tôt cette année, Microsoft Edge 98 a introduit de nouvelles options de sécurité qui permettent une « couche de protection supplémentaire » pour les utilisateurs. Ces options désactivent la compilation JIT, ou Just-In-Time, pour empêcher les sites Web et les applications Web de compiler du code à la volée. Bien que plusieurs sites Web utilisent JIT pour améliorer les performances de navigation Web, cette technologie peut être utilisée à des fins malveillantes.

En désactivant JIT, la grande majorité des sites Web ne fonctionneront plus comme prévu. C’est pourquoi Microsoft Edge 104 ajoute un nouveau niveau « De base » au mode de sécurité renforcée. Comme expliqué par Développeurs XDA (via Technoblog), avec le niveau de base du mode de sécurité amélioré activé, les mesures de sécurité n’entrent en jeu que lorsque l’utilisateur visite un site Web inconnu.

En conséquence, les utilisateurs pourront toujours parcourir la plupart des sites Web (du moins les plus populaires) sans aucun problème. Microsoft Edge désactivera uniquement JIT et d’autres fonctionnalités pour les sites Web qui ne sont pas populaires ou peu visités par l’utilisateur.

Avec cette option, Microsoft Edge appliquera une protection de sécurité supplémentaire aux sites les moins visités. Cette fonctionnalité préserve l’expérience utilisateur pour les sites les plus populaires sur le Web.

Le mode de sécurité renforcée est désactivé par défaut. Vous pouvez l’activer en accédant aux paramètres de confidentialité, de recherche et de services de Microsoft Edge. Si vous préférez, vous pouvez taper « edge://settings/privacy » dans la barre d’adresse. Les utilisateurs peuvent choisir entre les niveaux de base, équilibré et restreint (les deux derniers auront un impact sur plus de sites Web).

Apple travaille sur une fonctionnalité similaire

Apple a également travaillé sur une fonctionnalité similaire pour améliorer la sécurité lors de la navigation sur le Web en désactivant JIT et d’autres fonctionnalités Web. Cependant, du moins pour le moment, ces options ne peuvent pas être activées séparément par les utilisateurs car elles font partie du nouveau mode de verrouillage, qui aide les utilisateurs à se protéger contre les cyberattaques ciblées en désactivant plusieurs fonctionnalités de l’appareil.

Nouvelle façon d’importer des données de Chrome vers Edge

Une autre nouvelle fonctionnalité ajoutée à Microsoft Edge 104 est une option qui facilite l’importation de données de Google Chrome vers Edge, même lorsque Chrome n’est pas installé sur votre ordinateur. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Google pour que Microsoft Edge puisse télécharger toutes vos données depuis le cloud.

Vous pouvez télécharger la dernière version de Microsoft Edge pour votre ordinateur sur le site Web de Microsoft. Il convient de noter qu’il existe également une version mobile de Microsoft Edge pour iOS disponible sur l’App Store.

