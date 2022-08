Notre cerveau n’est pas fait pour rester éveillé après minuit

L’avertissement vient d’une équipe de recherche américaine qui met en garde contre les risques liés au réveil nocturne.

Si vous faites partie de ceux qui veillent tard en commentant sur les réseaux sociaux, en mangeant un pot entier de crème glacée ou en finissant une bouteille de vin, vous pourriez faire partie de ceux qui vivent le soi-disant L’esprit après minuitune condition qui, selon une équipe de recherche américaine qui l’a décrite pour la première fois dans un article récent publié dans Frontières en psychologie de réseau, cela peut augmenter la probabilité de voir le monde de manière négative. Et pas seulement.

Lorsque nous restons éveillés après un certain temps, défini comme la nuit circadienne biologique, c’est-à-dire la durée qui correspond pour la plupart des gens après minuit, le risque d’adopter des comportements nuisibles et de prendre des décisions impulsives (y compris celles associées à des comportements) augmente également . dépendance, comme le jeu et la toxicomanie) sans penser pleinement aux conséquences. La condition, qui n’est actuellement que théorisée, est basée sur les changements neurophysiologiques qui se produisent dans notre cerveau pendant la nuit, alternant la façon dont nous interagissons avec le monde, comme les actions liées au traitement des récompenses, au contrôle des impulsions et au traitement de l’information.

The Mind After Midnight : les cases bleues indiquent les processus clés / Frontiers in Network Psychology

Comme mentionné, le L’esprit après minuitC’est encore une hypothèse qui devra être validée par des études de recherche soigneusement conçues, mais des preuves disponibles à ce jour et examinées par les chercheurs, il est néanmoins ressorti qu’il existe une association entre le risque d’avoir des comportements nocifs et l’éveil nocturne. Par exemple, le professeur Michael Perlis de la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie et co-auteur de l’hypothèse L’esprit après minuit, a montré que les suicides, mais aussi les homicides et les actes criminels, sont statistiquement plus probables pendant la nuit, tout comme le risque d’abus de substances telles que le cannabis, l’alcool et les opioïdes. Pendant la nuit, nos choix alimentaires ont également tendance à être malsains, car nous avons tendance à consommer plus de glucides, de lipides et d’aliments transformés, et souvent à consommer plus de calories que nécessaire.

Mais pourquoi tous ces mauvais comportements augmentent-ils la nuit ? De toute évidence, soulignent les chercheurs, commettre un crime en se cachant dans le noir est beaucoup plus facile car, par exemple, il y a moins de monde la nuit. Mais selon les chercheurs, il y a aussi probablement une base biologique. Plus précisément, le professeur Elizabet Kleran du département de neurologie du Massachusetts General Hospital et auteur principal de l’article a expliqué que « l’influence circadienne sur l’activité neuronale de notre cerveau change au cours de 24 heures, entraînant des différences dans la façon dont nous traitons et répondons aux stimuli externes« . En particulier, l’affect positif, c’est-à-dire la tendance à voir les informations sous un jour positif, est à son point culminant le matin, lorsque les influences circadiennes sont adaptées à l’éveil, et à son point le plus bas pendant la nuit, lorsque les influences circadiennes sont adaptées. dormir. À l’inverse, l’affect négatif – la tendance à voir l’information sous un jour négatif ou menaçant – est le plus important la nuit.

En plus de cela, il faut également tenir compte du fait que notre corps produit également plus de dopamine la nuit, ce qui peut altérer notre système de récompense et de motivation et augmenter la probabilité d’adopter des comportements à risque. Cette interprétation déformée des informations est ensuite envoyée aux parties du cerveau responsables de la prise de décision, qui travaillent normalement pour contrôler les distractions émotionnelles négatives et se concentrer sur un comportement axé sur les objectifs. Cependant, comme ces parties du cerveau sont également sujettes à des changements influencés par le rythme circadien, elles peuvent compromettre la prise de décision, le fonctionnement et la priorisation. En d’autres termes, notre vision du monde se rétrécit et devient plus négative, nous amenant à prendre de mauvaises décisions.

Compte tenu des implications que la théorie de L’esprit après minuit peut avoir dans le monde réel, Klerman invite la communauté scientifique à mener de nouvelles études pour mieux comprendre comment ces différences circadiennes affectent le comportement, la prise de décision et la performance au travail la nuit, ainsi qu’à identifier des stratégies pouvant aider les personnes qui doivent rester éveillées pour le travail, comme les pilotes, le personnel médical, les policiers et le personnel militaire. La recherche pourrait également mener à de nouvelles stratégies pour réduire les crimes violents, les troubles liés à l’utilisation de substances, les suicides et d’autres comportements nuisibles.

« Il y a des millions de personnes qui sont éveillées au milieu de la nuit et il existe des preuves assez convaincantes que leur cerveau ne fonctionne pas aussi bien que pendant la journée. – précise Klerman -. Mon appel est que d’autres recherches en tiennent compte, car la santé et la sécurité de ces personnes, ainsi que celles des autres, sont affectées.« .