Comment regarder ESPN sur les téléviseurs intelligents LG [Guide]

Outre les films, émissions de télévision et actualités habituels, les gens aiment regarder les actualités sportives et les événements sportifs. Et, si vous êtes quelqu’un qui a coupé le cordon, vous savez très bien qu’il existe bon nombre de services qui vous permettent de regarder des événements sportifs. L’un des plus populaires est ESPN. Donc, si vous êtes quelqu’un qui a un LG Smart TV, ceci est votre guide pour savoir comment obtenir l’application ESPN sur LG TV.

Pour ceux qui ne le savent pas, ESPN + est un service de streaming qui vous permet de regarder de nombreux événements sportifs, les cérémonies de remise des prix des matchs UFC, etc. Vous avez le choix entre deux plans. L’un est un forfait mensuel qui vous coûte 6,99 $ et 69,99 $ pour un abonnement annuel. Maintenant que vous avez une bonne idée de ce qu’est le service, nous allons maintenant voir différentes manières de regarder ESPN+ sur LG Smart TV.

Comment obtenir ESPN + sur LG Smart TV

Allons droit au but. Non, vous ne pouvez pas regarder ESPN sur un LG Smart TV. Pour une raison quelconque, l’application ESPN + ne prend pas en charge les téléviseurs fonctionnant sur les téléviseurs WebOS de LG. Oui, cela peut être gênant. Mais cela ne vous empêche pas d’utiliser différentes manières de diffuser le service ESPN+ sur votre LG Smart TV.

Voici donc les différentes manières que vous pouvez suivre pour diffuser ESPN + sur un téléviseur intelligent LG.

Diffusez de l’application ESPN + vers LG Smart TV

L’un des moyens les plus simples de regarder tout le bon contenu ESPN + sur votre téléviseur LG consiste à le diffuser depuis votre appareil mobile sur votre téléviseur intelligent LG. Ce sont les étapes que vous devez suivre.

Assurez-vous que votre téléviseur LG et votre appareil Android sont connectés au même réseau Wi-Fi. Téléchargez l’application ESPN sur votre Android dispositif. Connectez-vous à l’application avec un compte abonné à ESPN+. Une fois connecté, appuyez sur l’onglet ESPN + en bas de l’écran. Appuyez sur le programme que vous souhaitez regarder. Vous devriez voir une icône Cast.

L’application recherchera des écrans sans fil sur votre réseau. Lorsque vous repérez votre téléviseur LG, appuyez dessus. Vous devriez maintenant pouvoir diffuser immédiatement sur votre téléviseur LG. En ce qui concerne les appareils iOS, vous n’avez pas la possibilité de diffuser à partir de l’application ESPN.

Diffusez du PC vers LG Smart TV

Si vous êtes un utilisateur iOS, vous savez que l’application ne vous permet pas d’utiliser AirPlay sur votre téléviseur. Cela peut être ennuyeux. Cependant, si vous avez un PC, il existe un moyen pour vous de regarder ESPN sur le téléviseur LG grand écran.

Il est nécessaire que votre PC et LG Smart TV soient connectés au même réseau WiFi. Maintenant, sur votre PC, téléchargez le Navigateur Web Google Chrome. Il est gratuit et disponible sur Windows, macOS, Linux et ChromeOS. Une fois que vous avez installé le navigateur Web, vous devez vous connecter au Site Internet ESPN+. Maintenant que vous êtes connecté, cliquez simplement sur le menu à trois points à droite du navigateur Web. Dans le menu qui s’affiche, cliquez simplement sur l’option Diffuser.

Il va maintenant vous montrer votre téléviseur LG. Clique dessus. L’écran de votre PC sera désormais diffusé sur votre LG Smart TV et vous pourrez profiter immédiatement de votre contenu préféré.

Connectez la console de jeu au téléviseur LG

Maintenant, si vous avez un téléviseur LG qui n’a aucune des fonctionnalités intelligentes, mais qui possède une console de jeu comme la PlayStation 4 ou la Xbox One, vous pouvez regarder ESPN + en utilisant ces appareils. C’est un processus simple et facile. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application ESPN sur votre PS4 ou Xbox One, de connecter l’appareil à votre téléviseur et de lancer l’application immédiatement. Cliquez simplement sur l’onglet ESPN + et vous êtes prêt à partir. Tout cela fonctionnera à condition que vous ayez déjà un compte ESPN + et payé pour un plan d’abonnement.

Connecter un appareil de diffusion

Il existe un bon nombre d’appareils de streaming disponibles à l’achat. Que vous préfériez AppleTV, Firestick d’Amazon, Bâton de diffusion Roku, ou d’ailleurs même le Chromecast de Google, tous ces services prennent en charge l’application ESPN. Alors, procurez-vous simplement l’un de ces appareils, connectez-le au port d’entrée HDMI de votre téléviseur, définissez la bonne source d’entrée et connectez l’appareil de diffusion en continu à votre réseau WiFi.

Utiliser le navigateur Web LG intégré

La dernière façon de diffuser ESPN sur votre LG Smart TV consiste à utiliser le navigateur Web WebOS intégré. Désormais, ce navigateur est préinstallé sur la plupart des téléviseurs intelligents LG, vous pouvez donc le trouver immédiatement sur l’écran d’accueil de votre téléviseur. Bien que vous puissiez entrer l’URL du site Web, vous connecter et regarder votre contenu, le problème ici sera qu’il peut être un peu lent et pas idéal, surtout si vous regardez un événement en direct.

Et ce sont les multiples façons que vous pouvez suivre pour diffuser du contenu ESPN + sur votre LG Smart TV. Oui, il est absurde qu’il n’y ait pas d’application ESPN conçue pour les téléviseurs WebOS de LG. Mais ce n’est pas parce qu’elle n’a pas de support que vous n’avez tout simplement pas la possibilité de regarder ESPN sur le téléviseur. Si vous avez des questions et des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

