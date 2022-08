C’est ainsi qu’ils ont créé des effets sonores à Walt Disney dans les années 40

Beaucoup de spectateurs qui vont au cinéma croient que la magie qui s’exerce dans les salles de projection tient avant tout aux effets spéciaux, ces graphismes de synthèse qui sont déjà capables de nous faire croire que tout est possible et qu’en ressortant , il n’y a pas grand-chose d’autre à regarder dans le processus de création d’un film. Mais rien n’est plus éloigné de la réalité, savez-vous pourquoi ?

C’est comme ça que ça fonctionnait il y a 80 ans

Internet cache des trésors audiovisuels que souvent on ne trouve pas parce qu’on ne sait pas qu’ils sont là, et la preuve en est la vidéo sauvée par le compte @LostinHistory sur Twitter, qui nous rapporte un joli documentaire d’à peine deux minutes où l’on peut voir comment les techniciens ont mis le son d’un court métrage d’animation de Walt Disney dans la lointaine année 1941. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Comment les dessinateurs de Walt Disney ont créé des effets sonores en 1941. pic.twitter.com/Hk46Wtemjz — Perdu dans l’histoire (@lostinhistory) 2 août 2022

Bien que cela puisse sembler étrange, ne pensez pas que les gens travaillent d’une manière très différente aujourd’hui, en particulier dans les films qui veulent avoir leur propre univers de sons et ne recourent pas aux énormes bibliothèques d’effets préfabriquées dont disposent les cinéastes. .

Dans la vidéo, on peut voir l’art de créer des sons synchronisés avec ce qui se passe à l’écran, et qui sont vraiment ce qui donne vie aux dessins animés : les sifflets, les engrenages du moteur qui commencent à tourner, les carreaux qui sautent en laissant leurs notes de couleur et cette voix féminine de la locomotive avant le saut par-dessus le pont détruit.

Comme nous vous l’avons dit, peu de choses ont changé parce que ces films qui soignent leur bande-son dans les moindres détails reproduisent aujourd’hui ces mêmes techniques, dans lesquelles quelqu’un, avec un objet en main, est capable de créer l’illusion de la réalité, voire d’inventer des effets qui nous n’avions jamais entendu parler auparavant. Ou saviez-vous à quoi ressemblait un Wookiee avant de les rencontrer dans Star Wars ?

un joli rappel

Il va sans dire que le cinéma, c’est l’image et le son, et qu’en plus des dialogues d’acteurs et de ces merveilleux thèmes composés par John Williams, il y a ce qu’on appelle les effets sonores. Un territoire au sein de la post-production qui vient combler les vides laissés par le tournage en plateau, où il n’est souvent pas possible de capter ce bruit que le réalisateur souhaite mettre en avant dans la scène.

De nos jours, presque tous les films passent par le processus sonore, où pratiquement toute cette bande sonore est reconstruite là où vont les pas, les portes qui s’ouvrent et se ferment, les explosions et ce bruit de sabres laser lorsqu’ils se croisent dans les airs. D’autant plus si des effets spatiaux sont appliqués plus tard et que chacun doit être situé à un certain endroit dans la scène 3D de la scène.

Ben Burtt, par exemple, est l’une des références de l’industrie depuis son énorme travail sur toute la saga Star Wars depuis 1977 ou sa participation ultérieure aux Aventuriers de l’Arche Perdue ou à Wall-E. Il a joué dans des dizaines de films de classe mondiale, animés par un univers d’effets complètement uniques qui sont toujours essentiellement réalisés de la même manière que Disney a été créé il y a 81 ans.