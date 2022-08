Câble Fritzbox 6690 contre Station Vodafone ? Le meilleur routeur filaire pour vous

J’ai testé la station Vodafone chez moi pendant un an et je suis aussi surpris qu’impressionné par la fiabilité. Parce que les nouveaux clients Vodafone obtiennent le routeur pour peu d’argent ou parfois même gratuitement, la question se pose : que peut faire d’autre le routeur premium Fritzbox 6690 Cable, qui coûte environ 300 euros, en fait plus ? La réponse : rapidité et services de première classe – mais tout le monde n’en a pas besoin.

Station Vodafone contre câble Fritzbox 6690

Jetons un coup d’œil aux spécifications et fonctionnalités des deux routeurs :

Station Vodafone Câble Fritzbox 6690 Routeur pour connexion par câble Routeur pour connexion par câble 4×4 WiFi 6 (ax), WiFi 5 (ac), WiFi 4 (n) 4×4 WiFi 6 (ax), WiFi 5 (ac), WiFi 4 (n) Jusqu’à 4 800 Mbit/s Jusqu’à 4 800 Mbit/s pas de maille prend en charge le Wi-Fi maillé Documents 3.1 Documents 3.1 4x LAN (jusqu’à 1 000 Mbit/s) 3x LAN (jusqu’à 1 000 Mbit/s) + 1x LAN (jusqu’à 2 500 Mbit/s) Prise en charge de 2 téléphones Installation téléphonique intégrée avec répondeur, Dect (jusqu’à 6 téléphones sans fil), 2 téléphones analogiques et/ou fax Emplacement USB 2.0 pour charger les appareils USB uniquement 2 ports USB 3.0 pour imprimantes réseau, clés USB ou disques durs – NAS et serveur multimédia WPS, IPv4, IPv6 WPS, IPv4, IPv6

Ici, vous pouvez voir que les deux routeurs servent en fait parfaitement de stations de radio WLAN fiables. Cependant, la station Vodafone n’offre pas grand-chose de plus que cela à part deux connexions téléphoniques, tandis que la Fritzbox 6690 Cable dispose de nombreuses fonctions de confort.

Que peut faire le câble Fritzbox 6690 de mieux que la station Vodafone ?

Un routeur câble pour environ 300 euros – il doit y avoir une raison. Le fabricant AVM mentionne principalement le WiFi 6, Docsis 3.1, un débit de transmission théorique de 4 800 Mbit/s sur le réseau 5 GHz et le support du 4×4 WLAN ax pour la Fritzbox 6690 Cable. Mais ce n’est en fait rien de spécial en 2022 et la station Vodafone peut aussi en faire la plupart.

Le câble Fritzbox 6690

Un avantage par rapport à la station Vodafone : le câble Fritzbox 6690 peut également être utilisé comme système téléphonique. Surtout avec la prise en charge des appareils 6 Dect – ce qui est particulièrement adapté aux téléphones sans fil, mais aussi aux appareils domestiques intelligents tels que les prises et les thermostats d’AVM. AVM intègre 5 répondeurs dans l’interface utilisateur. Le logiciel prend également en charge Voice to Mail.

Câble Fritzbox 6690 : avantage du maillage

Vous pouvez utiliser la Fritzbox pour envoyer et recevoir des fax – toujours populaires en 2022. Les appelants peuvent également utiliser l’application téléphonique pour vous joindre sur votre ligne fixe via un smartphone.

Surtout, le câble Fritbox 6690 prend en charge le WLAN maillé. Vous pouvez utiliser des appareils supplémentaires pour augmenter la portée de votre WLAN et ainsi atteindre les mêmes débits de transmission avec une connexion dans le coin le plus éloigné de votre maison comme à proximité du routeur. Normalement, vous avez besoin d’un point d’accès en tant qu’appareil supplémentaire si vous souhaitez moderniser le WLAN maillé et d’autres fonctions WiFi 6. Mais cela est déjà inclus dans cette Fritzbox.

AVM intègre un stockage réseau (NAS)

Câble Fritzbox 6690 : Avec NAS et tuner TV

Et puis il y a des fonctions qui vont au-delà des possibilités d’un routeur classique comme la borne Vodafone. Le câble Fritzbox 6690 peut servir de serveur NAS/média – vous pouvez y enregistrer des photos ou des vidéos et les diffuser sur n’importe quel appareil de votre maison. Pour étendre la mémoire interne d’au moins 3 Go, vous pouvez connecter une clé USB ou un disque dur externe à l’un des deux ports USB 3.0.

Et à ne pas oublier : le tuner DVB-C intégré. Vous pouvez l’utiliser pour diffuser le programme TV ou radio en cours sur un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, afin de pouvoir y regarder la télévision en direct sans télévision :

Le câble Fritzbox 6690 intègre un tuner DVB-C. Cela vous permet de regarder la télévision sur votre PC, tablette ou smartphone.

La station Vodafone ne peut pas faire tout cela. Cependant, le fournisseur Vodafone ne prétend pas l’être, parle d’un routeur de base solide et propose aux clients d’autres routeurs ainsi que le câble Fritzbox 6660 quelque peu réduit comme alternative plus chère.

Comparaison des interfaces utilisateur

Je dois en fait féliciter les deux fabricants de routeurs ici : l’interface utilisateur de la station Vodafone et le FritzOS du câble Fritzbox 6690 sont clairs, bien rangés et polyvalents. J’ai eu des périphériques réseau dans le test qui étaient si difficiles à utiliser ou n’offraient aucune option de réglage que je voulais les échanger. Ce n’est absolument pas le cas avec les deux routeurs ici. Et même si vous aimez mieux une interface qu’une autre, les deux vous conviendront parfaitement.

Ma seule véritable suggestion d’amélioration pour les deux systèmes serait une minuterie réelle. En d’autres termes, celui qui peut non seulement désactiver temporairement le WLAN, car cela n’économise que quelques watts. Mais celui qui met complètement le routeur en veille, par exemple la nuit. Dans un autre article, nous vous montrons que les routeurs sont de véritables gourmands en énergie et comment vous pouvez économiser de l’argent avec eux.

Interface de la station Vodafone

La station Vodafone a une interface utilisateur très claire. Il offre des outils de diagnostic et peut vous aider à sélectionner pour vous un canal WiFi moins occupé. La seule chose qui peut être un peu déroutante est que vous devez confirmer chaque commande avant qu’elle ne devienne active. D’autant plus que vous ne voyez pas toujours le bouton « Appliquer » à première vue, mais que vous devez parfois faire défiler l’écran vers le bas.

Interface du câble Fritzbox 6690

Le câble Fritzbox 6690 offre quelques outils de diagnostic et options de réglage supplémentaires dans son interface utilisateur. De plus, accès au Fritz.NAS ou à l’interface MyFritz Smart Home.

Les nombreuses options de réglage de la Fritzbox sont excellentes. Personnellement, je trouve l’interface utilisateur de la station Vodafone encore un peu plus claire – mais cela devrait finalement être une question de goût.

Matériel et connexions en comparaison

La station Vodafone en anthracite subtil, le câble Fritzbox 6690 en blanc et rouge. Les deux routeurs sont chics à leur manière. De plus, ils offrent de nombreuses connexions et peuvent également être facilement contrôlés de l’extérieur via des boutons de commande facilement tactiles. Les deux appareils tiennent debout – ce qui offre de bonnes propriétés sans fil pour les antennes intégrées.

Station Vodafone et câble Fritzbox 6690

Sur le devant des deux appareils, il y a des boutons de commande et des LED. Ce dernier peut également être désactivé dans l’interface du logiciel. Cependant, les lumières de la station Vodafone sont si subtiles qu’elles sont à peine perceptibles :

connexions et éléments de conception

À l’arrière, les deux routeurs offrent des ports à profusion. Mais attention : seuls les ports USB du câble Fritzbox 6690 permettent d’intégrer de la mémoire dans le système. Le port USB de la Vodafone Station ne peut charger que des appareils USB, rien de plus :

Les côtés des deux routeurs n’offrent guère plus qu’un peu de design et de marque des fabricants. Dans la station Vodafone, vous trouverez deux trous pour le montage mural si vous le souhaitez. Cependant, les trous dans le boîtier de la Fritzbox sont également utilisés pour la ventilation. Des fentes de ventilation comparables se trouvent dans la Vodafone Station en haut et en bas du boîtier.

Les deux routeurs devenaient un peu chauds lorsqu’ils étaient assis sur le rebord de ma fenêtre en été, mais pas vraiment chauds. J’ai mesuré une consommation électrique moyenne d’environ 25 watts pour la station Vodafone et un peu moins de 20 watts pour la station Vodafone. Les routeurs câblés consomment généralement un peu plus d’énergie que les routeurs DSL. C’est du clapotis.

Résultats de mesure : Quelle est la qualité du signal Wi-Fi ?

C’est peut-être une surprise, peut-être pas. Les deux routeurs fournissent presque les mêmes résultats dans ma mesure du haut débit – et ils sont toujours bons. Les deux routeurs reçoivent toujours un bon signal satisfaisant dans ma cuisine, qui est presque un point mort, ainsi que devant la maison, dans la pièce voisine ou à l’étage sous le routeur. Étonnamment, cependant, la Fritzbox s’affaiblit un peu lors de la mesure dans ma cage d’escalier 2 étages en dessous de la pièce dans laquelle se trouve le routeur. La station Vodafone obtient même le meilleur résultat ici.

Les valeurs en comparaison, mesurées avec l’application FritzBox WLAN :

Station Vodafone juste à côté du routeur Câble Fritzbox 6690 juste à côté du routeur Station Vodafone dans la pièce voisine Câble Fritzbox 6690 dans la pièce voisine Cuisine de la station Vodafone Fritz box 6690 câble cuisine Station Vodafone 1 étage en dessous Fritzbox 6690 Câble 1 étage en dessous Station Vodafone 2 étages en dessous Fritzbox 6690 Cable 2 étages en dessous Station Vodafone devant la maison Fritzbox 6690 Câble devant la maison

Conclusion : câble Fritzbox 6690 contre station Vodafone

Les deux routeurs de câble sont fiables, mais vous payez un supplément pour la commodité et les fonctions supplémentaires du câble Fritzbox 6690. Et cela devrait valoir la peine pour les utilisateurs exigeants. Si vous n’avez pas besoin de tout cela et que vous voulez juste un WiFi stable, vous ne vous tromperez pas avec la station Vodafone sur la connexion par câble.