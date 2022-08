Twitter et Elon Musk se lancent plus d’insultes et d’allégations

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le dernier développement dans le conflit entre Elon Musk et Twitter a vu la plate-forme déposer un dossier auprès de la SEC qui rejette les affirmations de Musk selon lesquelles il était dans son droit de se retirer de l’acquisition de 44 milliards de dollars. Twitter dit qu’il s’est engagé à conclure l’accord au prix convenu de 54,20 $ par action – le prix actuel est de 41,06 $ – et qu’il prévoit d’intenter une action en justice pour forcer Musk à acheter.

Musk avait cité le nombre de faux comptes sur Twitter comme principal point de Discord. L’homme le plus riche du monde avait précédemment affirmé que le prétendu refus de Twitter de révéler les numéros de bot constituait une violation substantielle de l’accord et lui permettait d’éviter les frais de rupture d’un milliard de dollars.

Dans un dossier public, Twitter a déclaré que les affirmations de Musk étaient « une histoire, imaginée dans le but d’échapper à un accord de fusion que Musk ne trouvait plus attrayant une fois que le marché boursier et avec lui, son énorme richesse personnelle, avait perdu de la valeur ».

Twitter affirme que moins de 5 % des comptes sur le site sont faux. L’équipe de Musk, cependant, affirme qu’au moins 10 % des utilisateurs actifs quotidiens qui voient des publicités ne sont pas authentiques, et Twitter tente de dissimuler ce chiffre. Le récent dépôt affirme également que Twitter a caché le nombre total de ses utilisateurs qui voient des publicités. Selon le New York Times, la société a déclaré que Musk essayait « de déformer les données reçues de Twitter pour parrainer des conclusions farfelues » et que ses données sont exactes.

Les avocats de Musk affirment qu’en utilisant un outil appelé Botometer, conçu par l’Université de l’Indiana pour mesurer les comptes non authentiques, les analystes ont découvert que Twitter mentait sur le nombre de contrefaçons sur la plateforme. Il nie les allégations.

« Twitter a mal compté le nombre de faux comptes et de spams sur sa plate-forme, dans le cadre de son stratagème visant à tromper les investisseurs sur les perspectives de l’entreprise », a écrit l’équipe juridique de Musk. « Les révélations de Twitter se sont lentement effondrées, Twitter fermant frénétiquement les portes de l’information dans une tentative désespérée d’empêcher les partis Musk de découvrir sa fraude. »

Twitter avait auparavant mis à la disposition de Musk une « tuyau d’incendie » de données brutes composée de chaque tweet publié chaque jour. Il a ensuite affirmé que Twitter avait placé un plafond artificiel sur le nombre de recherches que son équipe pouvait effectuer sur les données, mais la réalité était qu’il avait atteint la limite mensuelle de 100 000 requêtes, donc Twitter a augmenté le plafond à 10 millions. Cela ne satisfaisait toujours pas Musk.

Lorsque Twitter a poursuivi Musk pour qu’il s’éloigne de l’accord, il a déclaré qu’il avait traité le processus comme une « blague élaborée ». Certains des mèmes utilisés par Musk pour se moquer de la situation, dont un avec le favori d’Internet Chuck Norris, ont été utilisés dans le dossier comme preuve.

« Les demandes reconventionnelles sont une histoire faite pour le litige qui est contredite par les preuves et le bon sens », a déclaré Twitter. « Musk invente des représentations que Twitter n’a jamais faites et essaie ensuite d’utiliser, de manière sélective, les nombreuses données confidentielles que Twitter lui a fournies pour conjurer une violation de ces prétendues représentations. »

Le Financial Times écrit que Twitter est « prêt à entrer en guerre » si c’est ce qui est nécessaire pour conclure l’accord, ajoutant que le PDG Parag Agrawal a été « plus agressif en interne ».

Twitter a remporté la première bataille dans l’affaire judiciaire le mois dernier lorsque le juge a accepté d’accélérer le procès. Il ne durera que cinq jours et commencera en octobre plutôt que l’année prochaine, date à laquelle le camp de Musk voulait qu’il commence.

Twitter a perdu des revenus au deuxième trimestre, ce qu’il a attribué à la tourmente causée par les actions de Musk.