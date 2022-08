On sait maintenant comment l’acide hyaluronique intervient dans la réparation des dommages musculaires

C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche canadienne qui, dans un article de la revue Science, a décrit le rôle de cette substance en présence de fibres musculaires endommagées.

L’acide hyaluronique, substance naturellement présente dans l’organisme et largement utilisée dans les crèmes, les cosmétiques, les collyres, mais aussi dans le traitement de l’arthrose, joue un rôle clé dans le contrôle de la réparation des dommages musculaires. Son mécanisme d’action, jusqu’ici mal compris, a été élucidé par une équipe de recherche canadienne dirigée par le Dr Jeffrey Dilworth, chercheur principal du programme de médecine régénérative à l’hôpital d’Ottawa et professeur au Département de médecine cellulaire et moléculaire de l’Université de Ottawa, qui a décrit pour la première fois une voie de communication cellulaire unique qui contrôle la réparation musculaire.

En d’autres termes, lorsqu’un muscle est endommagé, les cellules souches doivent travailler avec les cellules immunitaires pour compléter le processus de réparation, mais la façon dont ces cellules se coordonnent pour assurer une élimination efficace des tissus endommagés avant de créer de nouvelles fibres musculaires est restée entourée de mystère. . Cependant, les chercheurs ont montré que la molécule clé qui gère cette interaction est l’acide hyaluronique, comme détaillé dans une étude qui vient d’être publiée dans La science.

« Lorsque les muscles sont endommagés, il est important que les cellules immunitaires pénètrent rapidement dans les tissus et éliminent les dommages avant que les cellules souches ne commencent à se réparer. – a expliqué le Dr Dilworth -. Notre étude montre que les cellules souches musculaires sont prêtes à commencer à se réparer immédiatement, mais les cellules immunitaires les maintiennent dans un état de repos pendant qu’elles terminent le travail de nettoyage. Après environ 40 heures, une fois ce travail terminé, une alarme interne est déclenchée par les cellules souches musculaires, ce qui leur permet de se réveiller et de commencer la réparation« .

Le rôle de l’acide hyaluronique dans la réparation tissulaire

L’acide hyaluronique est un ingrédient clé de ce réveil interne, qui indique aux cellules souches musculaires quand se réveiller. En particulier, lorsque des lésions musculaires surviennent, les cellules souches commencent à produire et à se recouvrir d’acide hyaluronique : une fois que le revêtement devient suffisamment épais, il bloque le signal de repos transmis par les cellules immunitaires et provoque le réveil des cellules souches musculaires. Le Dr Dilworth et son équipe ont également découvert comment les cellules souches musculaires contrôlent la production d’acide hyaluronique, c’est-à-dire en utilisant des signaux de variation de l’expression génique sur le gène. A2.

Lorsqu’une fibre musculaire est endommagée, des cellules souches (en rose) commencent à produire et à s’enrober d’acide hyaluronique (contour vert pâle). Une fois que le revêtement devient suffisamment épais, il provoque le réveil des cellules souches musculaires / Kiran Nakka.

« Fait intéressant, le vieillissement est associé à une inflammation chronique, à une faiblesse musculaire et à une capacité réduite des cellules souches musculaires à se réveiller et à réparer les dommages. – a déclaré l’auteur principal de l’étude, le chercheur Kiran Nakka qui a mené cette recherche dans le cadre de ses études postdoctorales -. Si nous pouvions trouver un moyen d’améliorer la production d’acide hyaluronique dans les cellules souches musculaires des personnes âgées, nous pourrions alors favoriser la réparation musculaire.« .

Les auteurs de l’étude ont donc observé que l’effet régénérateur de l’acide hyaluronique semble dépendre de sa production par les cellules souches musculaires. Et en ce sens, dans le cadre de leurs recherches, ils examinent maintenant si certains médicaments qui modifient l’expression génique des cellules souches musculaires peuvent être utilisés pour augmenter leur production d’acide hyaluronique.