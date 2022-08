Apple met en garde les fournisseurs contre la vengeance chinoise pour la réunion de Pelosi ; peut affecter les expéditions d’iPhone

Apple aurait mis en garde les fournisseurs contre un nouvel acte de vengeance chinois pour la visite controversée de cette semaine à Taïwan par la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. La réponse de la Chine pourrait perturber l’expédition des iPhones et/ou de leurs composants.

La Chine a exprimé son extrême mécontentement face à cette visite, appliquant toute une série de mesures – allant de l’imposition de sanctions à Pelosi et à sa famille, à des exercices militaires à tir réel dans les eaux taïwanaises. Maintenant, une autre mesure de vengeance a été révélée qui perturberait la production d’iPhone…

Arrière plan

Nous avons signalé plus tôt cette semaine que Pelosi avait rencontré le fabricant de puces Apple TSMC lors de sa visite, et il est apparu plus tard qu’elle avait également rencontré l’assembleur d’iPhone Pegatron.

La visite de Pelosi à Taïwan visait à montrer le support américain à Taïwan à un moment où l’on s’inquiète de plus en plus d’une éventuelle invasion par la Chine. Il a été conçu pour signaler à Pékin que les États-Unis sont sérieux dans leur engagement juridique à aider Taïwan à se défendre contre toute attaque militaire de la Chine.

Cependant, beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la visite était plus susceptible de provoquer la Chine que de la dissuader, et il est devenu de plus en plus clair que c’est effectivement le cas.

La réunion de Pelosi avec TSMC concernait probablement la loi CHIPS et les implications pour l’usine de l’entreprise en Arizona. La société taïwanaise aurait été préoccupée par les suggestions selon lesquelles Intel pourrait obtenir la part du lion des subventions.

La vengeance chinoise affectant les livraisons d’iPhone

Nous avons depuis appris que Pelosi avait également rencontré l’assembleur taïwanais d’iPhone Pegatron. Depuis, il a été rapporté que la Chine bloquait les expéditions vers et/ou depuis les usines chinoises de Pegatron.

Apple a averti ses fournisseurs que la Chine applique une réglementation douanière qui pourrait entraîner le refus des demandes d’importation et d’exportation. Reuter rapports.

Le fabricant d’iPhone a déclaré aux fournisseurs que la Chine avait commencé à appliquer une règle de longue date selon laquelle les pièces et composants fabriqués à Taïwan doivent être étiquetés comme fabriqués à « Taïwan, Chine » ou « Taipei chinois », ajoute le rapport, citant des sources proches du dossier. .

La règle a jusqu’à présent été « plus honorée dans la violation que dans l’observance », mais cela a maintenant changé, la Chine insistant sur le strict respect.

Il existe actuellement des rapports contradictoires quant à savoir si les retards d’expédition affectent à la fois les importations et les exportations vers et depuis la Chine, ou uniquement les mouvements de pièces entre Taïwan et la Chine.

Alors que les produits Apple sont étiquetés « Conçus par Apple en Californie, assemblés en Chine », il est possible que les documents d’expédition décrivent leur origine comme Taïwan. Il semble probable que seuls les documents devraient être modifiés pour que les expéditions soient autorisées.

Si le problème affecte l’expédition des composants de Taïwan pour l’assemblage en Chine, alors le problème sera facile à résoudre s’il s’agit simplement de paperasse, mais serait beaucoup plus perturbateur si l’un des composants eux-mêmes est étiqueté comme « fabriqué à Taïwan ».

Pegatron aurait nié que ses expéditions soient affectées, mais le libellé de ses réponses aux demandes des médias semble ambigu. Il est rapporté de diverses manières que la déclaration de la société indique que son usine fonctionne normalement (ce qui serait le cas dans les deux cas); que les expéditions de ses usines chinoises n’ont pas été affectées; ou que toutes les expéditions (y compris les exportations) se déroulaient normalement.

Quoi qu’il en soit, le moment de la perturbation n’est pas idéal pour Apple car il accélère le travail de production de l’iPhone 14 avant le lancement de la gamme de cette année le mois prochain.

