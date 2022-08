Tortue marine blessée dans les Pouilles avec une arbalète : la hampe coincée entre le cou et la carapace

Une Caretta caretta a été grièvement blessée par un fusil sous-marin au large de Torre Pali, dans les Pouilles. Les vétérinaires tentent de lui sauver la vie.

Crédit : Sea Turtle Recovery Center – Calimera / Facebook

Un spécimen de tortue marine Caretta caretta il a été grièvement blessé d’un coup de fusil qui l’a atteint entre la carapace et le cou. La tristement célèbre attaque du placide reptile a eu lieu en mer Ionienne, au large de Torre Pali, station balnéaire renommée de la province de Lecce (Pouilles). Les images dramatiques partagées sur Facebook par le Centre de récupération des tortues marines du Musée d’histoire naturelle du Salento à Calimera montrent l’animal souffrant allongé sur le pont d’un bateau, avec une vilaine plaie saignante et le manche toujours coincé dans le corps.

Heureusement, la tortue a été repérée en mer et sauvée grâce à l’intervention de Maria Luisa Carratta et Piervincenzo Damiani, qui l’ont récupérée « sans grande difficulté », comme le précise le centre de récupération qui la prend en charge. D’après les images, il semble qu’avec la tortue, le fusil utilisé pour la frapper a également été récupéré. Probablement ceux qui ont fait ce geste ignoble ont été surpris par la réaction de l’animal, qui a réussi à s’emparer de l’arme – une arbalète, une arbalète à élastique – lors de la fuite (les Caretta caretta sont fortes et plongent très vite). Ou celui qui a lancé le tir a essayé d’extraire le manche du corps de l’animal, mais n’a pas pu le faire en raison du mécanisme de verrouillage, étant ainsi contraint d’abandonner l’arme. La découverte de l’arbalète pourrait permettre d’identifier le responsable de cette barbarie.

Ce qui est certain, c’est que la tortue marine a subi une terrible blessure et doit beaucoup souffrir. Ses sauveteurs ont cassé le manche en ne laissant qu’un petit segment du corps dépassant du corps. Elle subira sûrement une opération chirurgicale délicate pour enlever la partie coincée dans la chair. Malheureusement, aucune information n’a été divulguée sur son état de santé; l’espoir est qu’elle puisse être secourue par les vétérinaires et être de retour dans le grand bleu dès que possible. Les photographies partagées ont été commentées par le centre Calimera avec une phrase éloquente – « Les images parlent d’elles-mêmes » – suivie de remerciements pour ceux qui ont mis le reptile en sécurité.

Là Caretta caretta c’est une tortue hautement protégée et quiconque blesse ou tue volontairement un spécimen commet un crime grave, sévèrement puni. L’espèce est également classée Vulnérable (code VU) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce qui indique qu’elle est menacée d’extinction, tout comme les sept espèces de tortues marines qui vivent dans les mers et océans de la Terre. Même la mort d’un seul spécimen est un dommage important à la biodiversité. Malheureusement, de nombreux spécimens perdent la vie à cause de l’ingestion de plastique (par exemple, échanger des sacs avec leur proie préférée, des méduses), des collisions avec des bateaux ou parce qu’ils sont piégés dans des filets de pêche, à la fois ceux placés légalement et ceux « fantômes », abandonnés . Certains spécimens sont également brutalement tués par des pêcheurs, comme cela est arrivé à la pauvre Gaetana dans la Mar Piccolo, en face de Tarente. Elle a été frappée à mort avec des rames sur la tête et attachée à un rocher pour faire disparaître la carcasse.