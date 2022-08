Le joueur de Diablo Immortal a dépensé 100 000 $ pour créer un personnage trop puissant pour se mesurer aux autres

Facepalm : Une première analyse du MMORPG gratuit Diablo Immortal a conclu qu’il faudrait dépenser un peu plus de 100 000 $ pour créer un personnage au maximum. Au moins un joueur prétend avoir déboursé autant d’argent dans le jeu, mais a rencontré un problème inattendu en conséquence.

Dans une vidéo publiée le 31 juillet, JT de la chaîne YouTube jtisallbusiness a déclaré avoir dépensé une tonne d’argent dans Diablo Immortal – environ 100 000 $ – pour créer un personnage très puissant. La baleine a facilement traversé la compétition et a amassé un record si bon que le système de matchmaking ne trouve littéralement aucun adversaire contre qui l’opposer.

JT a contacté Blizzard concernant le problème unique il y a plus d’un mois et a été invité à publier un article à ce sujet sur les forums de Blizzard. Le message a reçu plus de 100 réponses mais toujours rien d’officiel de Blizzard.

Après un afflux d’attention médiatique, JT a finalement reçu une réponse. Dans une vidéo du 2 août, JT affirme qu’un représentant de Blizzard lui a dit qu’ils avaient « approuvé un correctif » et qu’ils « allaient le mettre en œuvre dans les prochains jours ». Malheureusement, JT n’est pas entré dans les détails concernant le correctif, nous devrons donc attendre que le correctif tombe pour voir comment Blizzard gère la situation.

Diablo Immortal est arrivé début juin et a été accueilli avec une tonne de critiques. Le MMORPG controversé a rapidement obtenu le score d’utilisateur le plus bas de l’histoire de Metacritic et est actuellement à égalité pour la dernière place avec Madden NFL 21 avec un score de 0,3 sur 10.

À l’ère des attentats à la bombe, cependant, un score aussi bas doit être pris avec un grain de sel. C’est d’autant plus vrai que les revenus de la version mobile du jeu ont dépassé les 100 millions de dollars en moins de deux mois. De toute évidence, tout le monde ne pense pas que le jeu est une poubelle.

Déverser près de 100 000 $ dans un seul jeu est insondable pour la plupart, mais les gros dépensiers, connus sous le nom de baleines, existent et sont importants pour le succès d’un jeu – surtout s’ils peuvent convaincre des amis aux poches tout aussi profondes de venir faire le tour.