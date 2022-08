Microsoft Edge a déjà une part de près de 11 %

Il semble que le changement de philosophie de Microsoft Edge porte ses fruits. Le navigateur du géant de Redmond continue d’augmenter progressivement sa part de marché et avoisine déjà les 11%. Oui, ils ont dû dire au revoir à leur moteur et créer un navigateur basé sur Chromium. Maintenant, un temps considérable après le changement de cap, nous voyons à quel point Edge est le deuxième navigateur le plus utilisé au monde.

Microsoft Edge est le deuxième navigateur le plus utilisé avec une part de 10,84 %

A cette occasion, les données de StatCounter révèlent que Microsoft Edge est le deuxième navigateur le plus utilisé sur le marché, dépassant Safari et Firefox comme ses principaux concurrents. Ces derniers rassemblent un peu plus de 8% de parts de marché et sont relativement éloignés d’Edge.

Bien que le leader absolu soit toujours Chrome, le navigateur du géant de Mountain View reste en tête avec une part de 66,19% et son influence sur les autres navigateurs n’a pas diminué. Le dernier arrivé a réussi à renverser le reste des navigateurs et n’a pas vu sa part diminuer au-delà de 64% depuis qu’il a atteint ces records en 2017. Il semble qu’il n’ait pas non plus réussi à franchir la barrière des 70% de partage et peut-être avec le temps la concurrence parvient à réduire le marché des navigateurs Google.

Edge pour sa part a réussi à sortir de l’indifférence du passé. Jusqu’en 2020, le navigateur Microsoft ne parvenait pas à dépasser la part de marché d’Internet Explorer malgré un navigateur plus à jour depuis 2015. Un fait qui nous montre qu’Edge n’était pas pertinent jusqu’au changement de moteur du navigateur.