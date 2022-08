La couverture vol et perte AppleCare+ est désormais disponible en France, en Italie et en France. Auparavant, ces pays n’offraient une couverture que pour les dommages accidentels.

Cela indique que les clients de ces pays peuvent désormais choisir entre deux versions différentes de la police d’assurance d’Apple…

Arrière plan

AppleCare + est une police d’assurance qui prolonge la garantie d’une large gamme de produits Apple, ainsi qu’une couverture supplémentaire pour les dommages accidentels.

À l’origine, AppleCare+ devait être ajouté au moment de l’achat du produit et couvrait une période déterminée. Plus tard, Apple a offert une flexibilité supplémentaire. Vous pouvez désormais ajouter une couverture jusqu’à 60 jours après l’achat de votre produit (30 jours dans certains pays), et vous pouvez également opter pour une couverture mensuelle glissante.

Dans quelques pays, AppleCare + est disponible dans une politique plus étendue appelée AppleCare + avec vol et perte, qui fait exactement ce qu’elle dit.

Les deux versions d’AppleCare+ ont des franchises, que vous devez payer au moment de faire une réclamation. Pour iPhone, aux États-Unis, ce sont :

Dommages à l’écran ou à la vitre arrière : 29 $

Autres dommages accidentels : 99 $

Vol ou perte : 149 $

Couverture vol et perte AppleCare+ dans plus de pays

La couverture AppleCare + standard est arrivée en France, en Italie et en France l’année dernière, et MacRumeurs a remarqué que les clients de ces pays ont désormais la possibilité d’acheter AppleCare + avec vol et perte à la place. Cela entraîne bien sûr une prime plus élevée.

Les primes sont les mêmes dans les trois pays et coûtent 3 € supplémentaires/mois.

AppleCare+ standard :

iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max : 11,49 €/mois

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 : 8,49 €/mois

iPhone SE (3ème génération) : 4,49€/mois

AppleCare+ avec vol et perte :

iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max : 14,49 €/mois

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 : 11,49 €/mois

iPhone SE (3ème génération) : 7,49€/mois

Les franchises sont :

Dommages écran ou vitre arrière : 29 €

Autres dommages accidentels : 99 €

Vol ou perte : 129 €

Les réclamations sont, comme d’habitude, limitées à un maximum de deux par an.

Image : Wikimédia/CC BY-SA 4.0

