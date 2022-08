Cet ordinateur est plus petit qu’une Xbox Series S et embarque SteamOS

Depuis que Valve a lancé son Steam Deck début 2022, le jeu sur PC a subi un changement radical car beaucoup perçoivent déjà, enfin, une consolidation qui peut profiter à la plateforme, toujours aussi statique et liée à cette configuration de bureau qui est la même que nous utiliser pour travailler, par exemple. Donc, avoir un modèle portable Gabe Newell officiel et un clone de bureau est quelque chose qui serait utile pour ceux d’entre nous qui veulent juste avoir un ordinateur pour jouer.

Plus petit qu’une Xbox Series S

Le fait est que c’est l’utilisateur YouTube ETA PRIME qui a jeté la couverture autour de sa tête et a décidé de mettre en place une sorte de Steam Deck de bureau pour le connecter à un moniteur (ou deux) et profiter de jeux d’une qualité supérieure à acceptable. Ne vous attendez pas aux mêmes performances qu’un ordinateur à 3 000 euros avec une carte graphique à couper le souffle, mais bien sûr cela vous aidera à profiter de toutes les sorties qui sortent de la main de cette génération.

Dans la vidéo que vous avez ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ressemble cette Steam Machine, qui a un matériel très compact à l’intérieur d’un boîtier plus petit que celui d’une Xbox Series S, qui est la console la plus modeste de la nouvelle génération actuelle , mais très compétent non seulement pour les versions les plus récentes, mais aussi pour les tâches d’émulation d’anciennes consoles telles que PS2, PS3, GameCube, etc.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de démonstration de cette Steam Machine (avec SteamOS 3), elle se défend sans problème avec des jeux en 1080p et de haute qualité dans le niveau de détail, nous permettant même de placer l’interface d’accès du store et la bibliothèque d’achat sur des moniteurs 2K ou plus. Faites-le même avec deux en même temps, grâce à la double sortie HDMI dont vous disposez.

préparé à tout

Cette machine à vapeur n’est pas exactement boiteuse, et c’est pourquoi elle monte un processeur Intel i7-8809G accompagné de 16 Go de RAM DDR4 à 2 400 MHz, une carte graphique RX Vega M GH avec 4 Go de VRAM et toutes sortes de connecteurs à l’avant et à l’arrière. . Par exemple, quatre USB-A, un autre USB-C, des ports pour casque et microphone et même un slot pour ajouter du stockage externe.

Si nous regardons à l’arrière, nous trouverons quatre autres connecteurs USB-A, deux HDMI, autant de mini Display Port et également deux Ethernet pour le réseau filaire. Évidemment, nous pouvons connecter les deux manettes via USB et sans fil grâce à la possibilité d’utiliser Bluetooth. Et, sans aucun doute, la meilleure manette qui fonctionnera avec cette machine est celle que Steam a lancée il y a quelques années, vous vous en souvenez ? Son nom était le Steam Controller et ils ne sont plus officiellement fabriqués, même si si vous en voulez un cela peut vous coûter cher (plus de 300 euros sur Amazon).

Pour le moment, c’est un projet absolument personnel dont nous doutons qu’il atteindra les stores en masse. Bien que si vous êtes rusé et que vous avez du temps libre, allez-y. Dans la description de la vidéo, vous pouvez voir tous les composants nécessaires pour en fabriquer un.