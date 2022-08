Pokémon Presents: quelle heure est-il et comment regarder en direct en ligne, durée et à quoi nous pouvons nous attendre

The Pokémon Company s’apprête à mettre à jour les données de plusieurs projets de la saga en cours. Il le fera dans un nouveau Pokémon Presents, où ils annonceront les nouvelles et les mises à jour sur les applications et les jeux vidéo. La société a officiellement confirmé que Pokémon Scarlet et Purple, les nouvelles livraisons principales pour Nintendo Switch, auront leur place. Rien n’a été dit sur Pokémon Legends : Arceus, bien que le titre ait été mis à jour avec des améliorations et du nouveau contenu au fil des mois.

Comment regarder en direct et combien de temps ça dure

Comme d’autres Pokémon Presents, la société japonaise proposera toutes les informations sur la saga en direct sur la chaîne YouTube officielle. Comme annoncé, l’événement durera environ 20 minutes au total. Ensuite, nous vous laissons le joueur pour que vous ne manquiez pas une seule seconde de la diffusion, même si chez Netcost nous vous apporterons toutes les nouvelles dès qu’elles seront rendues publiques.

À quelle heure aura lieu Pokémon Presents le 3 août ?

Voici le programme ventilé par pays :

France () : à 15h00

France (îles Canaries) : à 14h00

Argentine : à 10h00

Bolivie : à 11h00

Brésil : à 10h00

Chili : à 09h00

Colombie : à 08h00

Costa Rica : à 07h00

Cuba : à 09h00

Équateur : à 08h00

El Salvador : à 07h00

États-Unis (Washington DC) : à 09h00

États-Unis (PT) : à 06h00

Guatemala : à 07h00

Honduras : à 07h00

Mexique : à 08h00

Nicaragua : à 07h00

Panama : à 08h00

Paraguay : à 09h00

Pérou : à 08h00

Porto Rico : à 09h00

République dominicaine : à 09h00

Uruguay : à 10h00

Venezuela : à 09h00

Pokémon Scarlet et Purple sortiront le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch.

