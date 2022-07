Ford annonce un pick-up F-150 Lightning entièrement électrique à l’usage de la police

En bref : Ford a lancé sa première camionnette électrique pour les forces de police. Le véhicule de service spécial (SSV) Ford F-150 Lightning Pro 2023 comprend une variété de mises à niveau par rapport à un F-150 Lightning grand public standard, notamment des sièges en tissu robuste avec des traversins réduits pour faciliter l’entrée et la sortie du véhicule, construit -des plaques d’intrusion en acier dans les dossiers des sièges avant, des sièges arrière et des revêtements de sol en vinyle faciles à nettoyer et des balises à DEL montées sur le toit en option.

Ils seront préconfigurés pour se connecter de manière transparente à la flotte existante de véhicules à combustion interne et électriques à batterie, de chargeurs et de logiciels de gestion de flotte d’un service. Cela devrait permettre aux départements de gérer de manière proactive le moment où les véhicules sont chargés et entretenus afin de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la disponibilité.

Ford vise 452 chevaux, 775 lb-pi. de couple et une capacité de remorquage de 7 700 livres avec l’option de batterie de gamme standard. Lorsqu’il est équipé de la batterie à autonomie étendue et de l’ensemble de remorquage max., le Pro SSV développe 580 chevaux et 775 lb-pi. de couple avec une cote d’accélération inférieure à quatre secondes de 0 à 60 mph et une capacité de remorquage de 10 000 livres. Cela permettra aux services de remorquer facilement des objets lourds comme des remorques ou des bateaux.

Le coffre avant (où le moteur résiderait normalement) est maintenant une zone de chargement verrouillable de 14,1 pieds cubes pour transporter des fournitures supplémentaires comme des trousses de premiers soins, des sangles à cliquet et vraisemblablement des armes de grande puissance.

Le camion sera également équipé d’un convertisseur CC-CC de 220 A pour prendre en charge les ordinateurs, les radios, les lumières, etc. Les prises Pro Power Onboard fournissent une alimentation supplémentaire aux accessoires selon les besoins, tout comme les ports USB intégrés.

Les autres équipements standard comprennent un écran de groupe numérique de 12 pouces, un écran tactile de style paysage de 12 pouces et un plateau supérieur de tableau de bord renforcé pour le montage d’équipements de police.

Les clients de Ford Pro comprennent plus de 12 000 services de police à travers le pays. En effet, Ford a une longue histoire dans la fourniture de véhicules destinés à la police, le légendaire Crown Victoria étant peut-être le plus répandu.

Ford a déclaré qu’il publierait plus d’informations sur le F-150 Lightning 2023, y compris des estimations d’autonomie plus tard cet été. Pas encore de mot concernant la disponibilité potentielle ou les prix.