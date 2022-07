Asus présente le moniteur de jeu 4K ROG Strix XG32UQ de 32 pouces avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz

En un mot : le nouvel Asus ROG Strix XG32UQ combine une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement élevé, offrant une expérience de jeu haut de gamme si vous disposez d’un GPU suffisamment puissant. La certification DisplayHDR 600 indique que sa qualité d’image HDR est au moins passable, et il dispose également de deux ports HDMI 2.1 pleine vitesse pour se connecter aux dernières consoles.

Asus a ajouté un nouveau moniteur de jeu haut de gamme à sa gamme, le ROG Strix XG32UQ. Il dispose d’un panneau IPS de 32 pouces avec technologie de points quantiques, d’une résolution native de 3840 x 2160 et est livré avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, bien que vous puissiez l’overclocker à 160 Hz en basculant un Switch dans l’OSD.

Le ROG Strix XG32UQ prend en charge les couleurs 10 bits et couvre 96 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 130 % de l’espace colorimétrique sRGB. Il a une luminosité typique allant jusqu’à 450 nits en mode SDR et peut atteindre une luminosité maximale de 600 nits lors de l’affichage de contenu HDR, ce qui lui vaut une certification DisplayHDR 600. Le panneau est également calibré en usine sur un Delta-E inférieur à 2.

En termes de connectivité, le XG32UQ dispose d’un DisplayPort 1.4, de deux ports HDMI 2.1 (avec une bande passante de 48 Gbit/s), d’une socket casque 3,5 mm et d’un hub USB intégré avec deux ports USB-A 5 Gbit/s. Les ports HDMI sont limités à 144 Hz à 4K, vous devrez donc utiliser DisplayPort si vous souhaitez profiter du taux de rafraîchissement maximal de l’écran.

Le support inclus offre un réglage en hauteur de 80 mm, une inclinaison entre +20 et -5 degrés et une plage de pivotement de 40 degrés, tandis que le support de pivot est notamment absent. Si vous souhaitez utiliser un bras de moniteur tiers, l’écran est également compatible avec le montage VESA avec un espacement des trous de 100 mm x 100 mm.

L’Asus ROG Strix XG32UQ sera disponible à l’achat au troisième trimestre 2022. Le prix est encore inconnu, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché, car des moniteurs aux caractéristiques similaires oscillent actuellement autour de la barre des 900 $.

