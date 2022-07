Désolé, Apple ne vous aidera plus à configurer un modem commuté sur votre Mac

Vous souvenez-vous du bon vieux temps où vous deviez brancher une ligne téléphonique sur votre ordinateur pour accéder à Internet ? Eh bien, ce n’étaient pas vraiment de bons jours, et heureusement, la technologie a parcouru un long chemin depuis lors. Et pour refléter les temps modernes dans lesquels nous vivons, Apple ne vous aidera plus à configurer un modem commuté sur votre Mac.

L’accès commuté a disparu avec macOS Ventura

Apple a publié mercredi la version bêta 4 de macOS Ventura aux développeurs, et bien que la version d’aujourd’hui ne regorge pas exactement de nouvelles fonctionnalités, elle s’accompagne d’un changement très intéressant. Nous ne parlons pas d’une nouvelle fonctionnalité mais plutôt de quelque chose qui a été supprimé du système d’exploitation Mac.

En parcourant les fichiers macOS internes, Netcost-security.fr a été en mesure de confirmer qu’Apple a désormais supprimé les articles d’aide relatifs à la configuration d’un modem commuté. Ces articles faisaient partie du système jusqu’à la version bêta 3 de macOS Ventura, mais ils ont disparu pour de bon maintenant.

Bien sûr, cela fait des années qu’Apple a abandonné le modem commuté intégré aux Mac, mais les utilisateurs avaient toujours la possibilité d’acheter et de configurer un modem USB pour une raison quelconque. Avec macOS Ventura, Apple a reconstruit l’application Préférences système (qui s’appelle désormais Paramètres système) à partir de zéro. Cela explique probablement pourquoi l’entreprise se débarrasse des références à l’accès commuté.

Ces articles sont présentés aux utilisateurs lorsqu’ils recherchent quelque chose à l’aide de la fonction d’aide intégrée de macOS. Le même article qui a été supprimé de macOS Ventura est toujours disponible sur le site Web d’Apple. Il explique aux utilisateurs comment connecter un Mac à Internet à l’aide d’un modem commuté interne ou externe.

Si votre modem ne figure pas dans la liste, assurez-vous qu’il est connecté à votre Mac (en interne ou en externe), puis cliquez sur le bouton Ajouter en bas de la liste. Cliquez sur le menu local Interface, choisissez Modem, donnez un nom au modem, puis cliquez sur Créer. Entrez les paramètres fournis par votre FAI, tels que le numéro de téléphone d’accès, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

À ce stade, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens manqueront de toute façon les articles d’aide sur les modems commutés. Mais peut-être voudrez-vous consulter cet autre guide étape par étape d’Apple :

En savoir plus sur macOS 13

macOS Ventura (ou macOS 13) est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. La prochaine version du système d’exploitation améliore les fonctionnalités de continuité entre iPhone et Mac, de sorte qu’un iPhone peut désormais être utilisé comme webcam d’ordinateur. Une autre nouvelle fonctionnalité de continuité vous permet de transférer un appel FaceTime d’un iPhone vers un Mac ou vice versa.

Tout comme sur iOS, les utilisateurs d’iMessage peuvent enfin modifier et annuler l’envoi de messages sur macOS. Mail a également été mis à jour avec des options pour annuler l’envoi d’e-mails et Safari prend désormais en charge les clés d’authentification, une nouvelle façon de s’authentifier auprès des applications et des sites Web sans mot de passe traditionnel.

Il existe de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités telles que Desk View, de nouvelles API de jeu, un tableau de bord Game Center repensé, Stage Manager et une application Météo pour la première fois sur un Mac.

La prochaine mise à jour majeure de macOS sera disponible pour tous les utilisateurs cet automne. Pour l’instant, macOS Ventura est disponible en version bêta pour les développeurs et les utilisateurs inscrits au programme logiciel Apple Beta. Consultez notre guide complet sur l’installation de la version bêta de macOS Ventura sur votre Mac.

