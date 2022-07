La dernière mise à jour de Firefox prend en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le MacBook Pro 2021

Firefox 103.0 est la dernière mise à jour du navigateur pour les utilisateurs de macOS. Dans cette version, l’un des changements les plus notables est la prise en charge des moniteurs avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui comprend les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec puces M1 Pro ou M1 Max.

Cette mise à jour de Firefox apporte également une meilleure réactivité pendant les périodes de charge élevée du processeur en passant à une API de verrouillage moderne. Lorsque vous remplissez un formulaire, Firefox 103 mettra en évidence les champs obligatoires dans les formulaires PDF.

Avec des performances améliorées sur les moniteurs à taux de rafraîchissement élevé avec 120 Hz ou plus, les utilisateurs de MacBook Pro 2021 bénéficieront enfin d’un défilement et d’une navigation plus fluides sur le Web sur Firefox.

Le navigateur améliore également les fonctionnalités de sous-titres Picture-in-Picture car vous pouvez désormais modifier la taille de la police directement à partir de la fenêtre PiP. De plus, les sous-titres PiP sont actuellement disponibles sur Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar et SonyLIV.

Enfin, les boutons de la barre d’outils des onglets sont désormais accessibles avec Tab, Maj + Tab et les touches fléchées, ce qui est également un excellent ajout.

Firefox 103.0 apporte également quelques nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour les utilisateurs de Windows et la possibilité d’accéder au navigateur via la barre des tâches épinglée lors de l’installation sur Windows 10 et Windows 11.

En ce qui concerne la prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz, le MacBook Pro 2021 est le premier Mac à apporter cette technologie, qu’Apple appelle ProMotion. Bien que plus de six mois se soient écoulés depuis la sortie de cette machine, les développeurs mettent toujours à jour leurs applications pour prendre en charge cette fonctionnalité.

Chose intéressante, même Safari n’a pas pris en charge ProMotion sur le MacBook Pro 2021 lors de son lancement l’année dernière, car les utilisateurs ont dû attendre une mise à jour logicielle pour profiter de la fluidité de cette technologie.

Aimez-vous cette nouvelle mise à jour de Firefox ? Vous appréciez le nouveau MacBook Pro 2021 avec la technologie miniLED et ProMotion ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :