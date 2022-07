Ce jeu rétro arrive sur iPhone et Android et sera votre prochaine obsession

Lucas Pope est probablement un nom qui ne vous semble pas familier, mais à son crédit, il a une petite liste de jeux développés par lui-même qui sont un vrai délice. Et sinon, découvrez ce retour de l’Obra Dinn qui a remporté des prix et vendu des unités (numériques) pour d’innombrables plateformes grâce à son approche extraordinaire et son développement original. Comme le jeu dont nous allons parler aujourd’hui, dont vous pourrez bientôt profiter sur l’écran de vos smartphones et tablettes.

Les papiers s’il vous plait !

Papers, Please est l’un de ces jeux indépendants qui ont volé nos cœurs il y a neuf ans, c’est-à-dire lorsqu’il est sorti pour la première fois sur les ordinateurs Windows, Linux, Mac, PS Vita et iPad, où il nous a mis dans le skin d’un agent des douanes d’un pays fictif appelé Arstotzka. Évidemment, cet endroit était un territoire inhospitalier, autoritaire, dictatorial et où la moindre erreur était punie d’un renvoi brutal dans le meilleur des cas. Au pire, déportation et sacrifice au nom du chef divin.

La clé du jeu était de détecter si chaque personne qui passait par notre poste douanier nous disait la vérité ou non. Autrement dit, si tous les détails de la documentation que vous nous fournissez sont en ordre et cohérents avec l’histoire que vous nous racontez. La photographie correspond-elle à l’image devant nous ? Avez-vous déjà traversé un autre pays interdit qui nous oblige automatiquement à rejeter la demande d’entrée à Arstotzka ?

C’est ce va-et-vient continu de visages, de noms de villes et de pays de résidence, de données personnelles ou professionnelles qui doit nous tenir vigilants pour ne pas nous tromper et rejeter ceux qui ne peuvent pas entrer dans le pays, pour laisser ceux qui le peuvent avoir tous les papiers en ordre. Un jeu qui nous amènera à souffrir d’un stress constant, d’autant que nos supérieurs nous alertent sur les nouvelles exigences à respecter (comme les certificats de vaccination). Pensez-vous que ce n’est pas amusant? Si c’est le cas, cela indique que vous n’avez pas joué avec Papers, Please.

C’était sur iPad mais Apple…

La bonne nouvelle est qu’à partir du 5 août, nous aurons les versions iOS (iPad et iPhone) et Android, disponibles en permanence sur l’App Store et le Play Store, avec tout le jeu original entièrement adapté à ces OS et écrans verticaux, comme ainsi qu’un contrôle tactile qui, préviennent-ils, sera amélioré. Maintenant, n’a-t-on pas déjà dit qu’en 2013 on avait pu y jouer sur les écrans des tablettes Apple de l’époque ?

et, en 2013, il y avait une version que de nombreux utilisateurs ont achetée mais maintenant ils ne peuvent plus l’utiliser, car elle n’est pas disponible. En gros parce que ce n’est pas compatible. iOS et iPadOS ont tellement changé que cette première version ne peut plus fonctionner avec les tablettes actuelles, donc Lucas Pope a dû faire face à un travail de mise à jour.

Et à qui la faute si l’argent que nous avons dépensé en 2013 ne vaut rien en 2022 et que nous devons payer à nouveau ? Eh bien, évidemment d’Apple, qui modifie son iOS à sa guise, en ajoutant de nouveaux éléments et outils qui laissent derrière eux les anciens systèmes d’exploitation sans se rendre compte du nombre de jeux vidéo (dans ce cas) qui tombent à l’eau. L’excuse de ceux de Cupertino ? Si ces choses se produisent, c’est parce que les développeurs ne mettent pas à jour leur travail avec chaque nouvelle version d’iOS. Mais allez demander à un studio qui n’existe plus de travailler sur un jeu d’il y a 5, 10 ou 15 ans.

Nous mettrons tout de même nos espoirs et notre bonne foi dans cette nouvelle version dont vous pourrez profiter dès la semaine prochaine. Allez-vous lui donner une chance ?