Comment rétrograder un téléphone Pixel d’Android 13 Beta vers Android 12 Stable

Jusqu’à présent, les appareils Google Pixel ont profité de la mise à jour bêta d’Android 13. Android 13 beta 4.1 est la dernière version bêta disponible pour Pixel que vous pouvez consulter en vous rendant ici. Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui s’est inscrit au programme de développement pour son Google Pixel, c’est le bon moment pour rétrograder pour obtenir la prochaine version stable d’Android 13. Dans le guide d’aujourd’hui, nous allons partager comment rétrograder Android 13 Beta vers Android 12 sur les téléphones Pixel.

Une autre raison pour laquelle de nombreux utilisateurs rétrogradent pourrait être des bogues et d’autres problèmes qui interfèrent avec leur utilisation quotidienne. Revenir à la mise à jour stable d’Android 12 pourrait être un choix idéal car la version publique d’Android 13 n’est pas loin.

La dernière version stable d’Android disponible à ce jour est Android 12 avec le dernier correctif de sécurité. Lorsque vous commencez à revenir à la version stable, vous devez comprendre que toutes les données stockées sur votre appareil seront perdues. Il est donc tout à fait idéal de faire une sauvegarde de toutes vos données soit sur un périphérique de stockage en nuage, soit sur votre PC ou sur un périphérique de stockage externe. Voici le guide sur la façon de rétrograder Pixel d’Android 13 bêta vers la version stable d’Android 12.

Rétrograder Android 13 bêta vers Android 12

Il existe trois manières différentes de rétrograder votre appareil Pixel vers la version stable d’Android précédemment disponible. Avant de jeter un coup d’œil aux étapes, il y a quelques éléments que vous devrez garder à portée de main avant de commencer le processus de rétrogradation.

Conditions préalables:

Méthode 1 : quitter le programme bêta

Il s’agit de la première et de la méthode la plus simple pour passer de la version bêta d’Android 13 à la version stable d’Android 12. Voici ce que vous devriez faire.

Sur votre PC ou appareil mobile, rendez-vous sur Page du programme bêta d’Android. Connectez-vous avec votre compte Google, puis cliquez sur l’option Appareils éligibles.

Lorsque vous voyez votre appareil, sélectionnez-le et cliquez sur Se désengager. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’attendre un bon nombre d’heures et vous devriez recevoir une mise à jour pour revenir à la version stable précédente d’Android 12. Vous devez noter que toutes vos données seront effacées lors de l’installation de la mise à jour précédente. Assurez-vous donc que vos fichiers sont tous sauvegardés.

Méthode 2 : Utiliser l’outil Flash Android

La deuxième méthode utilise un outil officiel de Google qui peut être utilisé directement dans votre navigateur Web. Pour revenir à la version stable d’Android 12 à partir de la version bêta d’Android 13, voici les étapes pour faire fonctionner cette méthode. Vous n’aurez pas à attendre pour recevoir la mise à jour Android 12 si vous suivez la deuxième ou la troisième méthode.

Assurez-vous que vous avez installé les pilotes USB requis sur votre PC. Activez les options de développeur sur votre téléphone. Et activez le débogage USB et le déverrouillage OEM dans les options du développeur. Connectez votre Google Pixel au PC via le câble USB. Sur votre navigateur Web, rendez-vous sur Outil Flash Android. c’est à dire flash.android.com. Sur l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton bleu Démarrer. Acceptez le message contextuel sur votre Pixel pour autoriser la connexion ADB entre votre PC et votre Pixel.

Ensuite, vous devez cliquer sur Ajouter un nouvel appareil puis choisissez votre appareil Pixel dans la liste.

Autorisez l’ordinateur à accéder à votre appareil Pixel en acceptant les Toujours autoriser à partir de ce message contextuel de l’ordinateur. Maintenant, choisissez l’option sur votre PC qui dit Retour à Public construire. Et enfin, cliquez sur le Installer la version bouton pour commencer l’installation. Une fois la version stable d’Android 12 installée, votre appareil Pixel redémarrera immédiatement sur Android 12.

Voici le guide détaillé d’utilisation d’Android Flash Tool.

Méthode 3 : Rétrograder via Fastboot

La troisième et dernière méthode pour passer d’Android 13 bêta à Android 12 stable consiste à faire clignoter manuellement la dernière version stable d’Android 12 sur votre téléphone Google Pixel.

Tout d’abord, téléchargez les derniers outils Android SDK Platform disponibles pour votre PC. Téléchargez-les dans un emplacement facilement accessible et décompressez également les fichiers. Ensuite, vous devrez également télécharger la dernière version stable d’Android 12 d’ici. Assurez-vous de télécharger la bonne version pour l’appareil que vous possédez. Sur votre Pixel, assurez-vous d’avoir activé Déverrouillage OEM et Débogage USB. Cela peut être activé via le menu Options du développeur dans l’application Paramètres. Connectez maintenant votre Google Pixel au PC à l’aide du câble de données USB. Ouvrez le dossier Platform Tools sur votre PC. Et dans la barre d’adresse du dossier, tapez simplement commande et appuyez sur la touche Entrée pour ouvrir l’invite de commande.

Redémarrez votre appareil Pixel sur le chargeur de démarrage en saisissant : Décompressez le contenu du fichier image d’usine dans le même dossier d’outils de plate-forme. Maintenant, double-cliquez sur le fichier flash-all.bat sur votre PC Windows. Mais si vous avez Mac/Linux, retournez à la fenêtre d’invite de commande et tapez : Le processus de clignotement va maintenant commencer sur votre Pixel. Ne fermez pas et ne touchez pas votre PC ou votre appareil Pixel tant que le processus n’est pas terminé. Une fois le processus terminé, vous pouvez continuer et configurer votre appareil et restaurer toutes les données précédemment sauvegardées.

La méthode fastboot est expliquée en détail sur cette page.

Et c’est ainsi que vous pouvez rétrograder votre téléphone Google Pixel d’Android 13 bêta vers la version stable d’Android 12. Ces méthodes sont simples et faciles et vous pouvez choisir n’importe quelle méthode qui fonctionne parfaitement pour vous. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, la sauvegarde de vos données ailleurs est extrêmement importante. Nous espérons que ce guide vous a aidé à comprendre les choses et si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

