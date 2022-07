Steven Spielberg a réalisé et tourné un clip vidéo sur un iPhone

Les caméras de l’iPhone ont tellement évolué qu’il n’est pas rare de voir des réalisateurs les utiliser pour tourner des clips vidéo et même des films indépendants. Cette fois, nul autre que le célèbre réalisateur Steven Spielberg a choisi un iPhone pour tourner un clip vidéo en partenariat avec le chanteur et compositeur Marcus Mumford.

C’était la première fois que Spielberg réalisait un clip vidéo, et il l’a fait avec l’aide de sa femme Kate Capshaw, qui a travaillé comme productrice et directrice artistique pour le clip. Ils ont travaillé ensemble pour aider Marcus Mumford, qui était connu pour être le chanteur principal du groupe Mumford & Sons, à sortir sa première chanson solo.

Cependant, alors que certains pourraient s’attendre à une production de niveau hollywoodien derrière un clip vidéo réalisé et filmé par Spielberg, c’est tout le contraire. Spielberg a choisi de tourner l’intégralité du clip en une seule prise en tenant l’iPhone dans ses mains tout en se déplaçant dans un gymnase de lycée assis sur une chaise à roulettes.

On ne sait pas quel modèle d’iPhone a été utilisé par Spielberg, mais la stabilisation des images est assez impressionnante. Un autre détail intéressant est que la vidéo a été publiée avec un filtre noir et blanc, ce qui lui donne un effet plus dramatique.

Comme décrit par Bloc créatif, l’ensemble de la vidéo a un aspect « bricolage », ce qui peut inciter les autres à croire que n’importe qui peut filmer sa propre vidéo musicale sur un iPhone. Les détails sur la façon dont le clip vidéo a été tourné ont été partagés par Mumford sur son Profil Twitter.

Vous pouvez regarder le clip complet de la nouvelle chanson de Mumford « Cannibal » sur YouTube. Bien que Spielberg ait produit l’émission « Amazing Stories » pour Apple TV+, ce clip vidéo musical n’a pas été produit en collaboration avec Apple.

Plus de vidéos « tournées sur iPhone »

En 2019, Apple et Selena Gomez se sont associés pour produire le clip de la chanson « Lose You to Love Me », qui a été filmée sur un iPhone 11 Pro. Quelques mois plus tard, Apple a fait la promotion du clip musical « Stupid Love » de Lady Gaga, qui a également été entièrement tourné sur un iPhone 11 Pro.

