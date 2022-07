Comment jouer aux émulateurs sur Xbox Series de la manière la plus simple possible

Installer Retroarch sur Xbox Series sans compte développeur

Grâce au travail de l’utilisateur YouTube Gamr13, nous pouvons désormais installer RetroArch sur une Xbox Series S, Xbox Series X et Xbox One sans avoir besoin d’utiliser un profil de développeur. Et c’est que ce développeur a créé un package d’installation que nous pouvons installer sur notre console et à partir duquel nous pouvons télécharger la dernière version de RetroArch.

L’ensemble du processus est incroyablement simple, et pour y parvenir, nous n’aurons qu’à utiliser le navigateur Edge qui est installé par défaut sur la console. Les étapes à suivre sont celles :

Ouvrez Microsoft Edge et visitez la page Cliquez sur le bouton vert « Télécharger l’application » dans la section Appstore de Gamr13. Cela téléchargera un programme d’installation depuis l’AppStore créé par cet utilisateur. Une fois installé, ouvrez l’application et cliquez sur « RetroArch » pour lancer le téléchargement du célèbre gestionnaire d’émulateurs. Une petite URL s’ouvrira, vous amenant au Microsoft Store pour installer le package.

Configuration de base de RetroArch sur Xbox

Vous avez déjà installé RetroArch sur la console, il ne vous reste plus qu’à mettre à jour les cœurs et les actifs pour que l’ensemble de l’application soit parfaitement à jour. Ces mises à jour sont facultatives, mais fortement recommandées, mais ce que vous devez faire est d’ajuster les paramètres du répertoire d’installation comme indiqué dans la vidéo publiée par ETA Prime.

Les répertoires à modifier (Settings > Directory) sont ceux de Configs, Core Info et Databases, et dans tous les cas il faut sélectionner le dossier qui nomme le répertoire puis cliquer sur « Use this directory ».

Enfin, la dernière configuration nécessaire est la commande Paramètres> Entrée> Raccourcis clavier> Menu Toggle Controller Combo, qui n’est rien de plus que la combinaison de touches qui nous permettra de quitter l’émulateur et de revenir à RetroArch. Plusieurs options sont disponibles, mais l’option L3 + R3 est généralement assez confortable.

Comment installer les ROM ?

Pour jouer à ROMS sur Xbox Series, vous avez juste besoin d’une clé USB formatée au format NTFS avec un dossier appelé Games à l’intérieur. Dans ce dossier, nous créerons des dossiers en fonction de l’émulateur, tels que SNES, GBA, GameCube, Wii, Genesis, etc.

Même ainsi, ce n’est pas la dernière étape, car les propriétés de la clé USB devront être modifiées pour que la console puisse accéder à tous les répertoires sans problème. Pour ce faire, nous allons ouvrir les propriétés de la clé USB en question, et dans l’onglet Sécurité, nous allons cliquer sur Options avancées.

Nous pouvons voir les détails de l’onglet Autorisations, et ce sera là où nous cliquons sur « Modifier les autorisations » puis sur « Ajouter ». Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous cliquerons sur « Sélectionner une entité de sécurité », puis sur Avancé, Rechercher maintenant et enfin nous sélectionnerons « TOUS LES FORFAITS D’APPLICATION ».

Cela permettra à toute application installée sur la Xbox d’accéder au lecteur USB que vous connectez à votre console.

Ceci fait, vous n’aurez qu’à connecter la clé USB à votre console, et dans la section de chargement de contenu RetroArch, lancez la ROM que vous voulez parmi celles que vous avez sur la clé USB. Jouer!